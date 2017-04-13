CHP’li Yedekci referanduma sayılı günler kala dur durak bilmiyor

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi için görevlendirilen heyette yer alan Yedekci, "Hayır oylarının yüksek oranda olmasını umuyoruz. Çünkü vatandaşımızın huzur içerisinde yaşayabilmesi için referandumda en yüksek oranda 'Hayır' çıkması için mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için Fransa’nın Lyon ve Almanya’nın Münih şehirlerinde toplanan oyların Türkiye'ye getirilmesi için görevli heyette yer aldı.

Çalışmalarına hiç ara vermeden devam CHP’li Yedeckci, İstanbul'a döndükten sonra bugün sabah saatlerinden itibaren Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu İlçelerinde seçim çalışmalarına devam etti.

Fatih ilçesi Kocamustafapaşa semtinde esnafı ziyaret eden Yedekci neden ‘Hayır’ demeliyizi anlattı. Vatandaşlarla sohbet eden Yedekci, Bayrampaşa İlçesi’ne geçti.

Seçim koordinasyon merkezinde İlçe Başkanı ve örgütün geniş katılımıyla karşılanan Yedekci Bayrampaşa İlçesi’nde sokak çalışmaları ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Buradan Gaziosmanpaşa İlçesi’ne geçip meydanda bir konuşma yapan Yedekci, Gaziosmanpaşa İlçesi’ndeki stantları ziyaret ederek saha çalışmalarına katkıda bulundu.

Son olarak Zeytinburnu İlçesi’ne geçen çalışkan milletvekili Yedekci, burada da saha ve stant çalışmalarında parti örgütü ile birlikte ‘Hayır’ oylarının yükselmesi için vatandaşlarla görüştü. Yedekci, “demokrasiye sahip çıkmalıyız, ülkemizi bir kişiye bırakmamalıyız. Ülkemizin işsizlik, terör gibi sorunları varken niçin bu referandum gündeme geliyor” diye vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşın yoğun ilgisine sevgi ile karşılık veren Yedekci Zeytinburnu İlçesi’nde bir kahve sohbeti ile bugünkü çalışmasını tamamladı.