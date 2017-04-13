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CHP’li Yedekci referanduma sayılı günler kala dur durak bilmiyor

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi için görevlendirilen heyette yer alan Yedekci, "Hayır oylarının yüksek oranda olmasını umuyoruz. Çünkü vatandaşımızın huzur içerisinde yaşayabilmesi için referandumda en yüksek oranda 'Hayır' çıkması için mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Emin AVANES
20:3413 Nisan 2017
Gündem
CHP’li Yedekci referanduma sayılı günler kala dur durak bilmiyor
Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi için görevlendirilen heyette yer alan Yedekci, "Hayır oylarının yüksek oranda olmasını umuyoruz. Çünkü vatandaşımızın huzur içerisinde yaşayabilmesi için referandumda en yüksek oranda 'Hayır' çıkması için mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için Fransa’nın Lyon ve Almanya’nın Münih şehirlerinde toplanan oyların Türkiye'ye getirilmesi için görevli heyette yer aldı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Çalışmalarına hiç ara vermeden devam CHP’li Yedeckci, İstanbul'a döndükten sonra bugün sabah saatlerinden itibaren Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu İlçelerinde seçim çalışmalarına devam etti.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Fatih ilçesi Kocamustafapaşa semtinde esnafı ziyaret eden Yedekci neden ‘Hayır’ demeliyizi anlattı. Vatandaşlarla sohbet eden Yedekci, Bayrampaşa İlçesi’ne geçti.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Seçim koordinasyon merkezinde İlçe Başkanı ve örgütün geniş katılımıyla karşılanan Yedekci Bayrampaşa İlçesi’nde sokak çalışmaları ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Buradan Gaziosmanpaşa İlçesi’ne geçip meydanda bir konuşma yapan Yedekci, Gaziosmanpaşa İlçesi’ndeki stantları ziyaret ederek saha çalışmalarına katkıda bulundu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Son olarak Zeytinburnu İlçesi’ne geçen çalışkan milletvekili Yedekci, burada da saha ve stant çalışmalarında parti örgütü ile birlikte ‘Hayır’ oylarının yükselmesi için vatandaşlarla görüştü. Yedekci, “demokrasiye sahip çıkmalıyız, ülkemizi bir kişiye bırakmamalıyız. Ülkemizin işsizlik, terör gibi sorunları varken niçin bu referandum gündeme geliyor” diye vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşın yoğun ilgisine sevgi ile karşılık veren Yedekci Zeytinburnu İlçesi’nde bir kahve sohbeti ile bugünkü çalışmasını tamamladı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Son güncelleme: 20:4113.04.2017
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