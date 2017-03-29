CHP’li vekillerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci referandumda ‘neye neden hayır’ verilmesi gerektiğini il il gezerek vatandaşlara anlatıyor. Gece gündüz demeden yurdun dört bir yanına gitmeye çalışan CHP'li vekilller Genel Merkezin görevlendirmeleri doğrultusunda 'Hayır' propagandalarını sürdürürken Yedekci, referandum sürecinde performanslarını hiç düşürmeden çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci referandumda ‘neye neden hayır’ verilmesi gerektiğini il il gezerek vatandaşlara anlatıyor. Gece gündüz demeden yurdun dört bir yanına gitmeye çalışan CHP'li vekilller Genel Merkezin görevlendirmeleri doğrultusunda 'Hayır' propagandalarını sürdürürken Yedekci, referandum sürecinde performanslarını hiç düşürmeden çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekci, Anayasa değişikliği kapsamında 5 il gezerek ‘HAYIR' için vatandaşlarla biraya geldi. Evet'in ülke açısından büyük tehlikeler barındırdığını anlatan Yedekci, Anayasa değişikliği referandumu için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

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İlk olarak Düzce-Akçakoca'da halkla buluşan ve miting yapan Yedekci, daha sonra Elâzığ'a geçerek bölge esnafını, muhtarları, Emekliler derneğini, Esnaf Odalarını ve şehit polisimiz Fethi Sekin'in Elazığ Baskil'de kabrini ziyaret etti. Çalışmalarına Artvin'de devam eden Yedekci, Artvin'in ilçesi Arhavi’de ‘Hayır' için vatandaşlarla biraraya geldi. Karadeniz bölgesinde Trabzon'a, oradan da Gümüşhane ve ilçesi Kelkit'e giden Yedekci, son olarak Erzincan'da çalışmalarını sürdürdü.

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CHP'li Yedekci, çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde:

“HAYIR diyeceğiz. Güzel, huzurlu ve mutlu bir yaşamı birlikte kuracağız. Gittiğim illerde vatandaşlarımızın öncelikli sorunlarının işsizlik, ekonomi ve terör olduğunu açıkça gördüm. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği ve huzuru için ülkemizi boğmaya çalışan karanlık güçlere en yüksek sesle Hayır diyeceğiz” ifadelerini kullandı