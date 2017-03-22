CHP’li Yedekci ‘kulis’ tadilatını sordu!

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, “TBMM Genel Kurul binasının muhalefet ve iktidar kulislerinin restorasyon çalışmaları aslına uygun olarak mı yapılmaktadır?” diyen CHP'li vekil, "TBMM kendi tarihine, kültürüne ve geçmişine niçin sahip çıkmamaktadır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, “TBMM Genel Kurul binasının muhalefet ve iktidar kulislerinin restorasyon çalışmaları aslına uygun olarak mı yapılmaktadır?” diyen CHP'li vekil, "TBMM kendi tarihine, kültürüne ve geçmişine niçin sahip çıkmamaktadır" dedi.

Yedekci, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Dünyanın gelişmiş hemen hemen bütün ülkelerinde parlamento binaları gücünü geçmişinden alır. Bu durum parlamentoların mimari yapılarına da yansır. Ülkemiz zorlu koşullarda kurulmuş güçlü bir Cumhuriyettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi binamızda bunu yansıtan mozaik kaplamalı kolon gibi önemli ayrıntılar vardır. Mekânların tarihi özelliklerinin yanında anı değerleri de vardır. Bu değerlere saygı anlamında da yenileme yerine sadece temizleme ve bakım çalışmaları yapılmalıdır. Muhalefet kulisinde ve İktidar kulisinde bir tadilat çalışmasının başlatılacağını basından öğrenmiş bulunuyoruz.” Bu bağlamda;

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“TBMM muhalefet ve iktidar kulislerinin tadilatı için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan karar alınmış mıdır? TBMM muhalefet ve iktidar kulislerinin tadilatı için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı yoksa nasıl tadilata başlanmıştır? TBMM muhalefet ve iktidar kulislerinin restorasyonu yapılırken Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kontrol etmekte midir? TBMM Genel Kurul binasının muhalefet ve iktidar kulislerinin restorasyon işlemlerinin yapılması için hazırlanan proje Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan geçmiş midir? TBMM Genel Kurul binasının muhalefet ve iktidar kulislerinde bulunan mozaik kaplamalı kolonlar niçin mermer kaplanmıştır? Mozaik kolonların mermer ile kaplanması için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan karar alınmış mıdır? TBMM Genel Kurul binasının muhalefet ve iktidar kulislerinin restorasyon çalışmaları aslına uygun olarak mı yapılmaktadır? Restorasyonu için aslına uygun malzemeler neren temin edilmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi tarihi ve kültürüne niçin sahip çıkmamaktadır?”