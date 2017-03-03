CHP’li Yedekci: Referandumda neden ‘hayır’ demeliyiz?

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci 'HAYIR' kampanyası için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Önce Fatih’te ev ziyaretlerinde bulunan Yedekci, güne CHP Fatih İlçe Başkanı ve örgütüyle beraber kapalıçarşıda esnafımızı ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci 'HAYIR' kampanyası için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Önce Fatih’te ev ziyaretlerinde bulunan Yedekci, güne CHP Fatih İlçe Başkanı ve örgütüyle beraber kapalıçarşıda esnafımızı ziyaret etti.

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Kapalıçarşı, Mercan ve Tahtakale'de esnafı ziyaret etti.

Tek tek esnafla sohbet eden Yedekci, çarşı esnafının yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek onları dinledi

Esnaf gezisini tamamladıktan sonra Yeni Cami önündeki toplanan vatandaşlara referandumda “neden hayır” demeleri gerektiğini anlatan Yedekci, “Biz tek adamlığa karşıyız Rejim değişikliğine hayır demenizi bekliyoruz. Ulu önder Atatürk'e ve kurduğu Cumhuriyete sahip çıkmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.