CHP’li Yedekci’den Başbakan Yıldırım’a 10 soru!

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekci, İstanbul'a imara açılacağı iddia edilen Yedikule Bostanlarının akıbeti endişe verici olduğunu belirterek, Başbakan Yıldırım'a yanıtlaması istemiyle 10 soru yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Yedekci, Başbakanı Binali Yıldırı’ım yanıtlamasıyla istemiyle verdiği soru önergesinde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yedikule Bostanlarının Kentsel Tarım Parkı'nda yaşayacağını ve varlığını artık burada sürdüreceğini açıklamıştır. İstanbul'da tarihi surların dibinde yer alan ve geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, üzerinde bulunan barakalar yıkılıp boşaltıldıktan sonra imara açılacağı iddia edilen Yedikule Bostanlarının akıbeti endişe vericidir” görüşlerine yer verdi.

Yedekci Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

1. Kültürel ve doğal varlıklarımızın korunması için ilgili tüm kurum ve kuruluşların, üniversitelerin Arkeoloji, Şehir Planlamacıları, Mimarlık ve Ziraat Fakültesi ile ilgili bölümleri, mülki ve yerel idarelerin, meslek odalarının içinde olduğu bir çalıştay yapmayı düşünüyor musunuz?

2. Hazırladığınızı açıkladığınız Yedikule Bostanları için yapılacak olan Kentsel Tarım Parkı projesi neleri kapsamaktadır?

3. Yedikule Bostanlarında görsel ve koruma amaçlı düzenlemeler gerçekleşecekse burada bulunan bostancılarla birlikte bir çalışma yapılmış mıdır?

4. İstanbul Kara Surlarıyla birlikte bütünsel olarak düşünülmesi gereken bostanları için hazırlanan Kentsel Tarım Parkını hangi uzmanlar yapacaktır?

5. Kuşaklardır babadan oğula sürdüre gelen bostancılar ve aileleri yıllardır orada hem ekonomik, hem kültürel anlamda etmektedir. Bostancıların ve ailelerinin mağduriyetlerini nasıl karşılamayı düşünmektesiniz? Bununla ilgili çalışmalarınız var mıdır? Varsa nedir?

6. Bostancılar için gereken sosyal güvencenin, arazi kullanım haklarının, çiftçi statülerinin sağlanabilmesi açısından çalışmalar yapılmış mıdır?

7. İstanbul'da İlköğretim çağındaki öğrencilerimizin günümüz koşullarında neredeyse evlerinden sokağa çıkmadan yaşamak zorunda kaldığını biliyoruz. Çocuklarımız için bostanların ne anlama geldiğini nane ve marul gibi bitkilerin bostanlarda nasıl yetiştirildiğini öğrenmeleri açısından önemli bir alan olduğunu düşünüyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığıyla ortaklaşa çocuklar için çalışma yapıp bu konuda eğitim amaçlı bir adım atmayı düşünüyor musunuz?

8. Kent içi tarım hakkında ne düşünüyorsunuz?

9. Yurtdışında kent içi tarım giderek artmakta iken bizde var olan ve Osmanlı zirai teknolojisinin en gelişmiş örneklerinden olan Yedikule bostanlarının ortadan kaldırılması ve imara açılmasıyla ilgi sonu gelmeyen çalışmalarınızın amacı nedir?

10. İstanbul'da var olan herhangi bir yeşil alanı mutlaka imara açma çalışmanızın temelinde ne yatmaktadır?