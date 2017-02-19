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‘Türkiye tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye kuruluşundan bu yana en büyük krizi ile karşı karşıyadır. Eğer 'evet' yönünde bir şey gündeme dayatılırsa Türkiye gerçekten bundan sonraki süreci toparlamayacaktır" dedi.
18:2319 Şubat 2017
Gündem
‘Türkiye tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye kuruluşundan bu yana en büyük krizi ile karşı karşıyadır. Eğer 'evet' yönünde bir şey gündeme dayatılırsa Türkiye gerçekten bundan sonraki süreci toparlamayacaktır" dedi.

CHP’li Yılmaz. CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda partililere seslenen Yılmaz, referandumda Hatay’dan ‘hayır’ çıkacağına inandığını belirterek şöyle konuştu:

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“Hatay’a hayırlı bir iş için geldik. Umuyorum bu referandumda Hatay’ımız da ‘hayır’ der. Türkiye’de son dönemde özellikle bu anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte ‘hayır’ı destekleyen kesimde bir coşku var. Sessizdi öncelikle. Şimdi büyük bir coşku ile devam ediyor. Gittiğimiz her yerde biz bu coşkuyu görüyoruz. Şahit oluyoruz. Doğrusu bizim en önemli yapmamız gereken konu Türkiye’de bilmeyenlere bu konuyu anlatmak. Türkiye kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıyadır. Eğer ‘evet’ yönünde bir şey gündeme dayatılırsa Türkiye gerçekten bundan sonraki süreci toparlamayacaktır.”

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CHP İl Danışma Meclisi Toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Hatay Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Birol Ertem, Serkan Topal ile Hilmi Yarayıcı, CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ile çok sayıda partili katıldı.

DHA

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Son güncelleme: 18:2819.02.2017
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