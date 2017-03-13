CHP’lilerden Esenyurt’ta Kadıoğlu eylemi

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun bir referandum konferasında sarf ettiği "1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu" sözleri Esenyurt'ta CHP'liler tarafından kınandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun bir referandum konferasında sarf ettiği "1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu" sözleri Esenyurt'ta CHP'liler tarafından kınandı.

Geçtiğimiz hafta anayasa değişikliği referandumu ile ilgili bir panelde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu “Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı Abdülaziz’e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar. 1923’te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu” gibi çok tartışılacak açıklamalarda bulunmuş daha sonra oluşan tepkilerin ardından ise geri adım atarak ”Bahsedilen konuşmama bütünlük içerisinde bakarsanız Türkiye darbeler tarihinden bahsetmekteyim. ‘Cumhuriyet darbe yapılarak kuruldu’ demedim” savunması yapmıştı. Kadıoğlu’nun bu açıklaması tepkileri dindirmeye yetmedi. Esenyurt’ta toplanan CHP’liler, Belediye Başkanı Kadıoğlu’nun bu sözlerini kınadı.

CHP İstanbul milletvekili Bihlun Tamaylıgil, PM üyesi Canan Kaftancıoğlu, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen ve CHP’li Çetin Çapan’ın da aralarında bulunduğu heyet Cumhuriyet Meydanı’nda biraraya geldi.

Grup adına konuşan CHP Esenyurt İlçe Başkanı Gökmen “Buraya Belediye Başkanı Kadıoğlu’nun açıklamalarını kınamak için geldik. Bu talihsiz açıklamayı kınıyoruz” dedi.

TAMAYLIGİL: BAŞBAKAN NE DÜŞÜNÜYOR?

CHP İstanbul milletvekili Bihlun Tamaylıgil ise “Sayın Başbakan her fırsatta yapılan eleştirilere ‘rejim konusu 1923’te bitti’ diye yanıt veriyor. Şimdi kendisine buradan soruyorum. Sayın Başbakan kendi partisine mensup belediye başkanının bu sözleri karşısında ne düşünüyor?” diye konuştu.

‘BU ZİHNİYETİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ’

CHP’li Çetin Çapan ise “Necmi Kadıoğlu’nun daha sonradan çark ettiği sözleri aslında bu zihniyetin bilinçaltını ortaya koyuyor. 16 Nisan’da amaç doğrudan rejimdir ve planları da 1923’le hesaplaşmaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Gerekirse kapı kapı dolaşıp bu zihniyeti anlatacağız ve 16 Nisan’da Kadıoğlu’nun dillendirdiği bu kafayı sandığa gömeceğiz” dedi. Grup açıklamaların ardından alkışlar ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları eşliğinde alandan ayrıldı.