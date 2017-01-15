CHP’lilerden ‘yavaş oy verme eylemi’

CHP milletvekilleri "yavaş oy verme" eylemi gerçekleştirerek kabinlerde uzun süre kaldı. İçtüzükten kaynaklanan "vekilin kabinde düşünerek oy verme" hakkını kullandığını söyleyen CHP'liler, böylece iki maddenin görülmesi bugüne kaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kabinde beş dakika kaldı.