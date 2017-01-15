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CHP’lilerden ‘yavaş oy verme eylemi’

CHP milletvekilleri "yavaş oy verme" eylemi gerçekleştirerek kabinlerde uzun süre kaldı. İçtüzükten kaynaklanan "vekilin kabinde düşünerek oy verme" hakkını kullandığını söyleyen CHP'liler, böylece iki maddenin görülmesi bugüne kaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kabinde beş dakika kaldı.
15:1815 Ocak 2017
Gündem
CHP’lilerden ‘yavaş oy verme eylemi’
CHP milletvekilleri "yavaş oy verme" eylemi gerçekleştirerek kabinlerde uzun süre kaldı. İçtüzükten kaynaklanan "vekilin kabinde düşünerek oy verme" hakkını kullandığını söyleyen CHP'liler, böylece iki maddenin görülmesi bugüne kaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kabinde beş dakika kaldı.

Meclis Genel Kurulunda hızla ilerleyen Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP’nin oldu bitti” şeklinde bütün maddeleri geçirmeyi planladığını bunun ahlaki açıdan uygun olmadığını söyledi. Altay, maddeler üzerindeki oylamalarda düşünerek oy kullanacaklarını açıkladı.

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OYLAMA YAKLAŞIK 1,5 SAAT SÜRDÜ

Anayasa değişiklik teklifinin 15’inci maddesi üzerindeki oylama 01.15’te başladı. Oy kabinlerinde yaklaşık 2 ila 5 dakika arası duran CHP’li milletvekillerini Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın sık sık CHP milletvekillerini kabinde cep telefonu ile konuşmamaları ve beklemeleri yönünde uyardı. Oylama 02.43’te sona erdi.

15’İNCİ MADDE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanına bütçe yetkisi veren 15’inci maddesi 341 oyla kabul edildi. Kullanılan oy 483, kabul 341, ret 134, çekimser 1, boş 5, geçersiz 2.

Son güncelleme: 15:2115.01.2017
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