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CHP’lileri kızdıran fotoğraf!

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum yine gergin başladı. AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırarak Genel Kurul'da gerginlik yarattılar
19:5412 Ocak 2017
Gündem
CHP’lileri kızdıran fotoğraf!
TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum yine gergin başladı. AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırarak Genel Kurul'da gerginlik yarattılar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri ile ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurlunda AKP’li bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı.

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

 

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Bu sırada AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan ‘Köpek Giremez’ yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırdı.

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

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Milletvekillerinin kaldırdığı pankartlar, muhalefet ve iktidar partileri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

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