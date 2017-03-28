CHP’nin Gülşehir toplantısında katılan muhtarlara soruşturmaya tepki

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde muhtarlarla kahvaltılı toplantı yaptı. Toplantıya katılan 50 muhtara "izinsiz toplantı yapmak" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Savcılığa gidip ifade veren muhtarlardan 400 Evler Mahallesi Muhtarı Erol Barınır, "Siyasi konuşmalar yapıldı. Daha sonra, savcılıktan çağırdılar, toplantıyla ilgili ifademe başvurdular. Bildiklerimi anlattım" dedi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, AKP'li bakan ve milletvekillerinin muhtarlara yönelik 'evet' propagandası yaparken; CHP'li Hakkı Süha Okay'ın neden 'hayır' diyeceklerini anlattığı toplantı için soruşturma açılması tepki çekti.

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde muhtarlarla kahvaltılı toplantı yaptı. Toplantıya katılan 50 muhtara "izinsiz toplantı yapmak" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Savcılığa gidip ifade veren muhtarlardan 400 Evler Mahallesi Muhtarı Erol Barınır, "Siyasi konuşmalar yapıldı. Daha sonra, savcılıktan çağırdılar, toplantıyla ilgili ifademe başvurdular. Bildiklerimi anlattım" dedi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, AKP'li bakan ve milletvekillerinin muhtarlara yönelik 'evet' propagandası yaparken; CHP'li Hakkı Süha Okay'ın neden 'hayır' diyeceklerini anlattığı toplantı için soruşturma açılması tepki çekti.

Geçen 21 Mart Salı günü, CHP Gülşehir İlçe Başkanlığı tarafından, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili bilgilendirme amaçlı kahvaltılı toplantı düzenlendi. Muhtarların ve davet edildiği toplantıya, konuşmacı olarak CHP Parti Meclisi üyesi Hakkı Süha Okay, İstanbul Kartal Belediye Başkanı CHP’li Altınok Öz ile İzmir Bergama Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Gönenç katıldı. CHP’liler, toplantıya katılan 50 muhtara referandumda neden ‘Hayır’ dediklerini anlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Gülşehir’deki Kapadokya Kartal Otel’de izinsiz olarak siyasi içerikli toplantı yapıldığı ihbarı geldi. Konunun intikal ettirilmesinin ardından Gülşehir Cumhuriyet savcılığı, toplantıya katılan 50 muhtar hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, muhtarlardan 6’sını çağırarak ifadelerini aldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, “Emniyet Müdürlüğüne, Seçim Kanunu’nun 51. maddesinin ihlal edildiği yönünde bir ihbar gelmiş. Bu ihbar, nöbetçi savcılığımıza iletildiği için 6 muhtarın ifadesine başvurulmuştur” dedi. Toplantıyla ilgili soruşturma açıldığı yönündeki haberler üzerine, CHP’liler tepkilerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık muhtarlarla bir araya geldiğini, ‘Evet’ çağrısında bulunduğunu söyleyen CHP İlçe Başkanı Yakup Özmen, muhtarların baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi. CHP Parti Meclisi üyesi Hakkı Süha Okay ise “Türkiye’de görünen bir baskıcılık, tek adam düzeni gelmeden uygulamaya girmiştir. ‘Hayır’ı engellemek için devletin tüm kurumları devrededir. Tüm bunlara rağmen Anayasa referandumunda ‘Hayır’ çıkacaktır” diye konuştu.

CHP’nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılan muhtarlardan Gülşehir 400 Evler Mahallesi Muhtarı 62 yaşındaki Erol Barınır, “CHP İlçe Başkanı Yakup Özmen, beni telefonla 21 Mart’ta Kapadokya Kartal Otel’deki kahvaltılı toplantıya çağırdı. Toplantıda hemşehrimiz Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile CHP’li yönetici olarak tanıtılan Hakkı Süha Okay vardı. Siyasi konuşmalar yapıldı. Sonra dağıldık. Daha sonra, savcılıktan çağırdılar, o günkü toplantıyla ilgili, bilgi sahibi olarak ifademe başvurdular. Bildiklerimi anlattım” dedi.

SEÇİM KANUNUN 51. MADDESİ

‘Seçimlere katılan siyasi partiler veya bağımsız adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabilir. Kapalı yer toplantısı yapmak isteyenler, üç kişilik bir heyet kurar ve en yakın zabıta amir veya memuruna haber verirler. Köylerde, muhtara veya vekiline haber vermek kafidir. Heyetin görevleri, toplantının düzenini sağlamak, kanunlara karşı hareketleri, edep törelerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz veya fiilleri, önlemektir. Heyet, yukarıdaki fıkraya aykırı bir durum baş gösterdiğinde, bunu önlemeye çalışır, gerekirse zabıtayı çağırır.’