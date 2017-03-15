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CHP’nin ‘Hayır’ pankartları kesildi!

İstanbul Güngören'de AKP'nin 'Evet' pankartının yanında duran CHP'nin 'Hayır' pankartı kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Konuyla ilgili CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, "Kim mi yapıyor??? Faşist Hollanda'da ırkçı bir Nazi!!!" diyerek tepki gösterdi.
21:2315 Mart 2017
Gündem
CHP’nin ‘Hayır’ pankartları kesildi!
İstanbul Güngören'de AKP'nin 'Evet' pankartının yanında duran CHP'nin 'Hayır' pankartı kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Konuyla ilgili CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, "Kim mi yapıyor??? Faşist Hollanda'da ırkçı bir Nazi!!!" diyerek tepki gösterdi.

Dün İstanbul Fatih'te Fatih Belediyesi ekipleri, CHP’nin hayır TIR’ının Sirkeci meydanında girişine izin vermedi.  Bugün ise Aykut Erdoğdu'nun çektiği görüntülerde İstanbul Güngören'de CHP'ye ait olan ‘hayır' pankartı köprünün iki tarafında da kesilerek atıldı.

Aykut Erdoğdu, görüntüyü çeken kişiyle görüştüğünü, köprünün iki tarafından da pankartın olduğunu birinci pankartı kestikten sonra ikinci pankartın kesildiği sıra görüntünün çekildiğini söyledi. Konu ile suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Aykut Erdoğdu, “Bu görüntüler akşam saatlerinde İstanbul Güngören’de çekildi… Kim mi yapıyor??? Faşist Hollanda’da ırkçı bir Nazi!!!” diyerek tepki gösterdi.

İşte ‘Hayır’ pankartının kesilme anı :

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