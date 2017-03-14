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CHP’nin hayır TIR’ına engel!

Fatih Belediyesi ekipleri, CHP'nin hayır TIR'ının Sirkeci meydanında girişine izin vermedi. CHP’li Aykut Erdoğdu, belediye görevlilerinin tutumuna isyan etti. Erdoğdu "Sirkeci'de aracımız AKP'nin sürekli faaliyet gösterdiği meydana sokulmuyor... Kim yasakladı??? Tabi ki faşist Hollanda!!! Irkçı Avrupa" dedi.
15:1214 Mart 2017
Gündem
CHP’nin hayır TIR’ına engel!
Fatih Belediyesi ekipleri, CHP'nin hayır TIR'ının Sirkeci meydanında girişine izin vermedi. CHP’li Aykut Erdoğdu, belediye görevlilerinin tutumuna isyan etti. Erdoğdu "Sirkeci'de aracımız AKP'nin sürekli faaliyet gösterdiği meydana sokulmuyor... Kim yasakladı??? Tabi ki faşist Hollanda!!! Irkçı Avrupa" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Sirkeci Meydanı'nda referandum kampanya çalışması yapan ‘Hayır' TIR’ının Fatih Belediyesi görevlileri tarafından engellendiğini belirterek duruma sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tepki gösterdi.

Hollanda ile yaşanan krize gönderme yapan Erdoğdu, “Sirkeci’de aracımız AKP’nin sürekli faaliyet gösterdiği meydana sokulmuyor… Kim yasakladı? Tabi ki faşist Hollanda! Irkçı Avrupa!” ifadelerini kullandı. Referandum sürecinde hiçbir sıkıntı yaşanmasın diye hassas davrandıklarını söyleyen Erdoğdu, “Referandum huzur içinde geçsin diye dişimizi sıktık… Ses çıkarmadık… Yeterrrrrrr… Haddinizi bilin. Bu akşam saat 17:00’de İl Başkanımız engellendiğimiz Sirkeci Meydanı’na geliyor… Yalnız bırakmayın… Yakınlardaysanız destek verin…” diye yazdı.

İZNİMİZ OLDUĞU HALDE ENGELLEDİLER

CHP’nin ‘hayır’ TIR’ının meydana girişini engelleyen zabıta ekiplerinin yola çöp konteynerleri ve zabıta araçları ile barikat kurduğu görüldü. TIR’ın meydana girmek için gerekli izinlerinin olduğu, CHP’lilerle belediye yetkililerinin görüşmesinin sürdüğü öğrenildi.

Son güncelleme: 15:1514.03.2017
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