CHP’ye çadırdan sonra masa sandalye yasağı

CHP Antalya İl Başkanlığı'nın kent merkezinde bir park içerisine kurduğu 'adalet çadırı'nın dün OHAL gerekçesiyle kaldırılmasının ardından bugün de oturmak için kullandıkları masa ve sandalyeler aynı gerekçeyle kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘adalet yürüyüşü’ne Antalya’da partililer 21.00- 23.00 saatlerinde adalet nöbeti tutarak destek veriyor. CHP Antalya İl Başkanlığı’nın geçen salı günü kent merkezindeki Aydın Kanza Parkı’nda çadır kurarak başlattığı nöbet, bugün de sürdü.

Antalya Valiliği’nin OHAL’i gerekçe göstererek dün çadırı kaldırmasının ardından CHP İl Gençlik Kolları tarafından minyatür bir çadır kuruldu. Partilileri dün gece minyatür çadırın yanına yerleştirdikleri sandalye ve masalarda oturarak nöbet tuttu.

MASA SANDALYELERDE KALDIRILDI

Bugün akşam saatlerinde parka gelen CHP’liler, yeni bir OHAL kararıyla karşı karşıya kaldı. Nöbet tutmak için gelenler, Muratpaşa Belediyesi’nin temin ettiği plastik masa ve sandalyelerin yerinde olmadığını gördü. CHP’liler, bir süre masa ve sandalyelerin nereye götürüldüğünü araştırdı. Bu sırada Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden bir görevli, sandalye ve masaların OHAL gerekçesiyle kaldırıldığını bildirdi. Karara tepki gösteren partililer parktaki ağaçların altına serdikleri halı ve kilimlere oturarak nöbet tuttu.

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı açıklamada, “Gün geçtikçe buradaki müdahalenin arttığını görüyoruz. Sandalyelerimiz, masalarımız vardı geldik onlar da yok. Ama biz bu adalet nöbetimizi programımız ölçüsünde sonuna kadar götüreceğiz. Sandalye ve masaları emniyet güçleri toplamış. Uzlaşı kültürümüzü sonuna kadar sürdürüp ülkede adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Diğer yandan CHP’liler, dün sembolik olarak kurdukları minyatür çadırı kaldırdı. DHA