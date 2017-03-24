CHP’yi eleştiren Albayrak, Cumhuriyeti böyle tanımladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya'da katıldığı 'Gençlik Buluşması'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) sert dille eleştirerek cumhuriyetin tanımını bilmemekle suçladı. Albayrak "Ne demek Cumhuriyet, milletin iradesi, milletin yönetim gücünü elde tutması demektir değil mi?" diye sordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya'da katıldığı 'Gençlik Buluşması'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) sert dille eleştirerek cumhuriyetin tanımını bilmemekle suçladı. Albayrak "Ne demek Cumhuriyet, milletin iradesi, milletin yönetim gücünü elde tutması demektir değil mi?" diye sordu.

‘ARTIK MAŞA KULLANMIYORLAR’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ak Parti Konya Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ adlı programa katıldı. Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirten Bakan Albayrak, ”Özelikle 15 Temmuz’dan sonra gördük. Artık maşa kullanmıyorlar. Direk kendileri saldırıyorlar. Geçen hafta Hollanda’da, Almanya’da, Avrupa’nın birçok şehrinde yaşanan bu kepazelikleri gördük değil mi? Hani demokrasi, hani uluslararası evrensel hukuk. Yok öyle bir şey, hikaye” dedi.

‘EVET’ SAFININ ÖNÜNDE KANDİL YER ALIR’

Bakan Albayrak, referandumda ‘evet’ çıkması halinde Türkiye’nin bölüneceğini söyleyenlerin olduğunu belirterek, ”Evet’ deyip de Türkiye bölünecekse, ‘evet’ saflarının en önünde Kandil yer alır, FETÖ yer alır. FETÖ bir safta, Kandil bir safta, Avrupa’nın yıllarca Türkiye’nin zerre hayrını istemeyen ülkeler bir safta. Her gün onlarca ‘hayır’ mitingi düzenleniyor Avrupa’da ama, ‘evet’ mitinglerinde yasak var. Niye, Acaba sebebi duygusal olmasın? Acaba büyüyen Türkiye’nin, ekonomik olarak güçlenen Türkiye’nin, dünyadaki pastadan daha fazla pay almasından, pastaları küçülmesinden rahatsız olan bu ülkeler, Türkiye için bütün operasyonların arkasında olmalarının sebebi bu olmasın?” diye konuştu.

CHP’YE ELEŞTİRİ

Bakan Albayrak, ana muhalefet partisini de eleştirerek, ”Cumhuriyet diyorsun da, Cumhuriyet’in manasını bilmiyorsun. Ne demek Cumhuriyet; milletin iradesi, milletin yönetim gücü elde tutması demektir değil mi? Bizde onu söylüyoruz. 80 milyon tüm Türkiye olarak milletin sahip olduğu bu yetkiyi statükoya teslim etmek var mı, böyle şey. Teslim etmeye niyetimiz yok. Ama siz Cumhuriyeti sözde dilinize dolayacaksınız, tabelalarınıza asacaksınız, en büyük millet düşmanı, siz olacaksınız” dedi.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜNEŞ TARLASINI KURUYORUZ’

Bakan Albayrak, Karapınar’da kurulacak olan güneş enerji santralinin geçen pazartesi günü ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, ”Karapınar’da güneş enerji santrali, dünyanın en büyük güneş tarlasını kuruyoruz. Bu proje Türkiye’nin yerli ve milli enerji stratejisinin en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Başımızda öyle bir lider var ki, bize artık standart başarılar, basit ve güncel hedefler kesmiyor” dedi.

Bakan Albayrak’ın konuşmasının ardından sanatçı Mustafa Ceceli konser verdi. Bakan Albayrak da, salondan ayrılıp, 2014 yılı yerel seçimlerinde Konya’daki seçim çalışmalarında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ak Parti Selçuk İlçe Gençlik Kolları üyesi Talha Bayrakçı’nın ölüm yıldönümü nedeniyle ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi. DHA