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Çift başlı, çift kuyruklu ve 6 ayaklı doğan kuzu, 2 dakika yaşayabildi

Niğde'nin Bor İlçesi'nde İlkay Öztürk'e ait koyunun doğurduğu çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kuzu, sadece 2 dakika yaşayabildi.
21:1921 Şubat 2017
Gündem
Çift başlı, çift kuyruklu ve 6 ayaklı doğan kuzu, 2 dakika yaşayabildi
Niğde'nin Bor İlçesi'nde İlkay Öztürk'e ait koyunun doğurduğu çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kuzu, sadece 2 dakika yaşayabildi.

Kavuklu Köyü’nde çiftçilik yapan 37 yaşındaki İlkay Öztürk’e ait koyunlardan biri, bugün çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kuzu doğurdu. Kuzunun çift başlı olduğunu gören Öztürk, hemen köyün muhtarı Erhan Yılmaz’ın arayarak yardım istedi. Ancak, çift başlı kuzu, doğduktan 2 dakika sonra telef oldu.

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Kuzuyu gömen Öztürk, ‘İlk defa böyle bir şey gördüm. Koyunun fenalaştığını gördük, hemen doğurması için harekete geçtik. Kuzuyu doğudu, ama çift başını görünce tuhaf olduk. 2 dakika yaşadıktan sonra öldü. Kuzumuzun annesi iyi durumda” dedi.

DHA

Son güncelleme: 21:3821.02.2017
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