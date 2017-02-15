‘Çiftçinin de işçinin de yanındayız’

Çadırları yanan tarım işçi ailelerini ziyaret edip yardımcı olan daha sonra ise mahalle statüsüne dönüşen köyleri ziyaret edip çiftçilerin sorunlarını dinleyen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Yüreğir’de yaşayan herkese ayrım yapmaksızın hizmet için görev yapıyoruz. Çiftçimizin de işçimizin de yanındayız” dedi.

Çadırları yanan tarım işçi ailelerini ziyaret edip yardımcı olan daha sonra ise mahalle statüsüne dönüşen köyleri ziyaret edip çiftçilerin sorunlarını dinleyen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Yüreğir’de yaşayan herkese ayrım yapmaksızın hizmet için görev yapıyoruz. Çiftçimizin de işçimizin de yanındayız” dedi.

Yüreğir Belediyesi ekipleri Başkan Çelikcan'ın talimatıyla Ağzıbüyük Mahallesi’nde gece çadırları yanan mevsimlik tarım işçilerinin yardımına koştu. Kaymakamlık, AFAD ve Yüreğir Belediyesi işbirliği ile çadırları kullanılmayacak hale gelen 15 ailenin acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Yüreğir Belediyesi gıda ve çadır yardımında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu’dan Adana’ya gelerek tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin kaldığı çadırların yanmasından büyük üzüntü duyduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Ağzıbüyük Mahallemizde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerimizin kaldığı çadırlardan 15 tanesinin yandığını öğrendikten hemen sonra ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Ailelerimizin yaşamlarına devam etmesi amacıyla ilk etapta çadır ve gıda paketi göndererek bir nebze de olsa yaralarını sarmayı hedefledik. Burada tek tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Ailelerimize geçmiş olsun diyorum. Ben de ziyaret edip çalışmaları yerinde görmek istedim. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir” dedi.

YÜREĞİR’İN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Başkan Çelikcan, burada yaptığı incelemelerden sonra ilçeye bağlı Düzce, Çotlu, Kütüklü, Esenler, Yahşiler, Herekli, Büyükkapılı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Yapılan hizmetlerle Yüreğir’in çehresinin değiştiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Merkezi hükümetimizle işbirliği yaparak birçok kalıcı hizmeti Yüreğir’e kazandırdık. Yapılan kamu yatırımları ve özel sektör yatırımları ile ilçemiz cazibe merkezi oldu. Bütün yatırımcılar yönünü Yüreğir’e çevirdi. Yüreğir bundan böyle hızlı ve sağlıklı gelişmesini sürdürecek” dedi.