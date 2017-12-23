Çikolata paketinden uyuşuturucu hap çıktı!

İSTANBUL Polisi, havalimanında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen Letonya uyruklu Louma L. gözaltına alındı. Şüphlinin valizindeki draje çikolata paketlerinin içerisinde çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı'nda görevli profil ve analiz uzmanları Brüksel'den İstanbul'a gelen Louma L.'nin hareketlerini şüpheli olarak değerlendirdi. Louma L., arama odasına götürüldü. Yapılan incelemede, 4 draje çikolata paketinde, içerisinde 1 kilo 833 gram ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.