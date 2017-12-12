Cinayet sonrası güvenlik kamerası keşfi yapmışlar

Adana'da 17 Kasım'da bar sahibi Tuğba Çelik'i (35) öldürmekle suçlanan Hamza Işık (19), azmettirici olduğu iddia edilen üvey oğlu Mazlum Oğuz (26) ve olayda gözcülük yapan Müslim Sönmez'in cinayettin ardından, çevredeki apartmanların güvenlik kamerası olup olmadığı yönünde keşif yapmak için olay yerine döndüğü ortaya çıktı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuğba Çelik, kapıdan girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çelik, hayatını kaybetti. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Cinayetten sonra kaçan 3 şüpheli, 1 arkadaşlarını daha yanlarına alarak saldırıyı düzenledikleri yere tekrar geldi. Tuğba Çelik’in önünde yattığı apartmanın çevresindeki binaların güvenlik kameralarının yönlerini inceleyen şüpheliler, girdikleri bir binanın kamerasına yakalandı ancak onu fark etmedi. Şüpheliler, herhangi bir kameraya yakalanmadıklarını düşünerek olay yerinden ayrıldı.

Bu arada Cinayet Büro Amirliği polisleri, Tuğba Çelik’in eve giriş saatini bilen yakın çevresini incelemeye aldı. Ayrıca soruşturma sırasında Tuğba Çelik’in nikahsız yaşadığı eşi Nurettin Oğuz’un oğlu Mazlum Oğuz’un sürekli kendisinden para istediğini, aralarında bu yüzden devamlı kavga çıktığını da öğrendi. Bu detayları belirleyen polis, Mazlum Oğuz’un olay günü birlikte olduğu arkadaşları Hamza Işık ve Müslim Sönmez’i gözaltına aldı. Hamza Işık sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini arkadaşı Mazlum Oğuz’un azmettirdiğini söyledi. O sırada Müslim Sönmez’in ise gözcülük yaptığını anlattı. 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)