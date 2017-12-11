Cinayete azmettirmekten ev hapsi verilen kadın cezayı ihlal etti

Adana'da eski kocası ve yeni sevgilisine eski sevgilisini öldürttüğü için ev hapsi cezası alan genç kadın, cezayı ihlal edince tekrar gözaltına alındı. Genç kadına yine ev hapsi cezası verilip elektronik kelepçe takıldı.

İddiaya göre, yönetici asistanı olan Emine Tunç (34), 2000 yılında perde dikim işi yapan Osman Çiftçi (41) ile evlendi. Bu evlilikten 1 kız 1 erkek çocuğu olan genç kadın anlaşamadığı için Çiftçi'yle 5 yıl önce ayrıldı. Genç kadın bir süre sonra Serdar Ağırağaç'la (41) tanışarak sevgili oldu. Ağırağaç'la resmi nikahsız olarak yaşayan genç kadın, sosyal medya üzerinden 2 çocuk babası Nihat Yıldırım'la arkadaş oldu. Bir süre sonra ise Ağırağaç'tan ayrıldı. Terk edilmeyi hazmedemeyen Serdar Ağırağaç, Emine Tunç'u “Geri dön yoksa çocuklarını öldürürüm” diyerek tehdit etmeye başladı. Çocuklarına bir şey olmasından korkan genç kadın durumu bir taraftan eski eşi Osman Çiftçi'ye diğer taraftan da beraber yaşadığı Nihat Yıldırım'a anlattı. Çiftçi, Emine Tunç'un eski sevgilisi Serdar Ağırağaç'ı bulup, İhsan Boztay (23) ve Gökhan Kaya'yla (26) birlikte Ağırağaç'ı darp ederek bindirdikleri araçla kaçırdı.

Osman Çiftçi telefonla aradığı Nihat Yıldırım'a “Serdar elimizde” diyerek haber verdi. Nihat Yıldırım, Çiftçi'ye kız arkadaşını rahatsız eden Serdar Ağırağaç'ı Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10041 Sokağa getirmesini istedi. Verilen adrese getirilen Serdar Ağırağaç, Yıldırım ve Abdülhalim Akça tarafından önce darp edildi. Kaçmaya çalışan şahıs Nihat Yıldırım tarafından önce boynundan sonra şakağından vurularak öldürüldü. Cesedi boş bir araziye atan zanlılar kayıplara karıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayet sonrası olayla ilgili azmettirici Emine Tunç ve katil zanlısı Nihat Yıldırım ile birlikte 7 kişiyi gözaltına alırken, Osman Çiftçi kayıplara karıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Nihat Yıldırım ile birlikte 4 kişi tutuklanırken, Emine Tunç ev hapsi cezası, diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evi terk etti gözaltına alındı

Bu arada, mahkemeden ev hapsi cezası aldıktan sonra kalacağı adresi verip evine giden Emine Tunç olaydan bir gün sonra ev hapsi cezasını ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar cinayet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılığın ev hapsi cezasına itiraz ettiği öğrenilen Emine Tunç’un ifadesinde ev hapsini çocuklarını eve getirmek için ihlal ettiğini söylediği ileri sürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Emine Tunç’a yine ev hapsi cezası verilip elektronik kelepçe takıldı. ADANA (İHA)