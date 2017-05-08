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Çocuğunu göremeyince elinde bıçakla köprüye çıktı

Konya'da 25 yaşındaki Sedat P., evi terk eden eşinin 3 yaşındaki kızını göstermediğini öne sürerek eline bıçak alıp, alt geçidin üzerinde intihar girişiminde bulundu. Kızı getirilmezse intihar edeceğini belirten Sedat P., polis bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalayıp, korkuluklardan indirdi. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi.

00:048 Mayıs 2017
Gündem
Çocuğunu göremeyince elinde bıçakla köprüye çıktı
Konya'da 25 yaşındaki Sedat P., evi terk eden eşinin 3 yaşındaki kızını göstermediğini öne sürerek eline bıçak alıp, alt geçidin üzerinde intihar girişiminde bulundu. Kızı getirilmezse intihar edeceğini belirten Sedat P., polis bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalayıp, korkuluklardan indirdi. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi, Sanayi köprülü kavşağında meydana geldi. Sedat P., İddiaya göre evi terk eden eşinin 3 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediği gerekçesiyle, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki köprüye çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 1 saat Sedat P.,’yi ikna etmek için uğraştı. Köprünün altında bulunan alt geçit trafiğe kapatılarak itfaiye tedbir amaçlı atlama minderi açtı. Sedat P., kendisini ikna etmeye çalışan polislere ‘Kızımı getirmezseniz atlayacağım’ diyerek gözyaşı döktü. Köprüde Sedat P.’nin etrafını saran polisler bir anlık dalgınlığından yararlanarak korkuluklardan kurtardı.

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Bu sırada köprünün altında toplanan kalabalıktaki bazı kişilerih cep telefonlarıyla olayı görüntülediği gözlendi.

DHA

Son güncelleme: 00:1508.05.2017
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