Çocuğunun yanında öldürüldü

Samsun'da 30 yaşındaki genç, kızının yanında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi’nde bir otomotiv firmasında çalışan Sedat Atık (30), işten gelip annesinin yanında kalan kızını alıp evinin önünde aracını park ettiği bir sırada uğradığı silahlı saldırıda kalbinden vuruldu. Kızının yanında silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Atık, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun’daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sırasında tabancadan çıkan kurşunların Sedat Atık’ın otomobiline de isabet ettiği öğrenildi.

İlk eşinden ayrılan Sedat Atık’ın geçen yıl Mayıs ayında ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA