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Çocuk dolu otobüs devrildi: 38 yaralı

Giresun'un Eynesil İlçesi'nde, yolcularının büyük bölümünü 9- 13 yaşlarındaki öğrencilerin oluşturduğu Gürcistan plakalı otobüs lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çoğu çocuk 38 kişi yaralandı.

12:4416 Temmuz 2017
Gündem
Çocuk dolu otobüs devrildi: 38 yaralı
Giresun'un Eynesil İlçesi'nde, yolcularının büyük bölümünü 9- 13 yaşlarındaki öğrencilerin oluşturduğu Gürcistan plakalı otobüs lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çoğu çocuk 38 kişi yaralandı.

Kaza, Eynesil İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Gürcistan´dan bir dans yarışması için Bulgaristan’a giden küçük yaştaki öğrencileri taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen ‘OT505 OT’ plakalı otobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
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Önce bir aydınlatma direğine çarpan otobüs, ardından refüje çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale etti. Araçta sıkışan bir kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan çoğu çocuk 38 kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Çoğu hafif yaralı olan kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

Son güncelleme: 12:4616.07.2017
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