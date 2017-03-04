Çocuklar nasıl Einstein olur?

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Canan katıldığı canlı yayında, dahilerin normal insanlardan farkını ve çocukların Einstein olmasının sırrını paylaştı.

CNN TÜRK'te yayınlanan ve Deniz Bayramoğlunun sunduğu “Gündem Özel” programında beyin ve beynin sırları konuşuldu. Programın konuklarından Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Canan, dahilerin normal insanlardan farkını ve çocukların Einstein olmasının sırrını paylaştı.

İşte Sinan Canan’ın o sözleri:

İnanılmaz şeyler yapan insanların birçoğu hemen hemen herkesle aynı beyne sahipler. Fakat onları zorlayan bazı şartlar var. Çocuklara okutmayı sevdiğimiz örnekler, çocuklarımız onlar gibi olsun dediğimiz kişiler Einstein gibi bilim dünyasının marjinal isimleri. Bir bakıyorsunuz, mesela Einstein’ın beynine, normal erkek beyninden hafif. Adamın donanımı düşük fakat bir konuya kafayı takmış, o dertle hayatını düzenlemiş. Kimse ona, ‘sabah erken kalk, ödevini yap, yemeğini ye, TEOG var’ filan diyerek arıza da yapmamış muhtemelen. Kendi derdi etrafında organize olmuş bir beyni seyrediyoruz onda. Bu insanların kapasite olarak olağanüstü durumları gözükmüyor. Herkeste sistem aynı çalışıyor yani. İnsanlar yüzde 10 efsanesini konuşmayı seviyor.