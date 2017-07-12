Çocukların oyunu evi kül etti!

Sivas'ta mahalle arasında apartmanın yüzeyine püskürtülen ısı yalıtım maddesinin tutuşması sonucu 5 katlı binayı alevler sardı. Panik ve korkuya neden olan yangında maddi hasar oluştu.

Olay akşam saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle, Battalgazi Caddesi üzerindeki 5 katlı Emmioğlu Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre caddede oynayan çocukların otları tutuşturmasıyla binanın dış yüzeyine ısı yalıtımı için uygulanan poliüretan köpük malzemesi tutuştu. Çevredeki mahalle sakinlerinin kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştığı yangın için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada rüzgarın etkisi ile alevler bir anda tüm binanın duvarını sararak üst katlara kadar ulaştı. Binada oturan kişiler tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iddiaya göre önce caddenin bulunduğu yere farklı istikametten gelince, kapan nedeniyle giriş yapamadı. Caddenin diğer tarafından giriş yapmak zorunda kalan ekipler, gecikmeli olarak yangına müdahale edebildi. Ancak kısa sürede büyüyen alevlerin etkisi ile binanın en üst katında bulunan Yalçın Y.’ye ait apartman dairesinin teras kısmı tamamen kül oldu. Alt katlarda bulunan dairelerde alevlerden etkilendi. İtfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu.

Yangın nedeniyle şoka giren daire sahiplerinden İlkay Y.’ye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ise bir itfaiye eri sol el parmağından hafif şekilde yaralandı. Görgü tanıkları itfaiyenin olay yerine yaklaşık yarım saat sonra geldiğini iddia etti. Mahalle halkını sokağa döken yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. DHA