Çocukların yarı çıplak dansıyla tepki çeken bar kapatıldı

Muğla Fethiye'de; erkek çocukları; 10 yaşındaki B.A. ile 11 yaşındaki H.B.'nin üstü çıplak vaziyette dans ettiği bara, 18 yaşından küçük çocukları içkili mekana aldığı gerekçesiyle 30 gün kapatma cezası verildi.

Olay, geçen 11 Temmuz’da, Ölüdeniz Mahallesi Çarşı Caddesi’nde 52 yaşındaki Selamettin Yılmaz’a ait barda meydana geldi. İngiliz turistlerin yoğun olarak bulunduğu saatte işletmeye giren B.A. ile H.B., müzikten etkilenerek barın üzerine çıktı. Üzerindeki tişörtleri çıkararak dans eden çocuklar, müşterilerin de ilgisini çekti ve alkış topladı.

Bir tatilci tarafından çekilen çocukların fotoğrafı ‘Küçük erkek çocuklar yarı çıplak barın üstünde dans ettiriliyor. Sübyancı müşteriler seyrediyor’ notuyla sosyal medyada paylaşıldı. ‘Fethiye’de rezalet’ başlığı altında hızla yayılan fotoğraflarlar sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

KAPATMA CEZASI VERİLDİ

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’nın olaya ilişkin soruşturması devam ederken, kayamakamlık da soruşturma açtı. Bara 18 yaşından küçük çocukları içkili mekana aldıkları gerekçesiyle, 30 gün idari kapatma cezası verildi. Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bara gelen jandarma, kapatma cezasını işletme sahibi Selamettin Yılmaz’a tebliğ etti. Ekipler daha sonra barın kapılarını mühürleyerek, yola açılan bahçesinin önüne şerit çekti. Barın kapatılmasının ardından işletmeci Selamettin Yılmaz, 28 çalışanın evlerine gitmesi istedi. Bar önünde toplanan sokak esnafı ise 1 ay kapatma cezasının çok ağır olduğunu belirtti.

(DHA)