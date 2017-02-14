Çocuklarını zehirledi, eşini öldürdü ardından…

Antalya'da cinnet getiren adam, eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Saatlerce eşi ve çocuğunun cenazeleri başında bekleyen koca emniyete yaptığı ihbarın ardından tüfekle intihar etti.

Antalya'da cinnet getiren adam, eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Saatlerce eşi ve çocuğunun cenazeleri başında bekleyen koca emniyete yaptığı ihbarın ardından tüfekle intihar etti.

Antalya’da cinnet getiren adam, eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Saatlerce eşi ve çocuğunun cenazeleri başında bekleyen koca emniyete yaptığı ihbarın ardından tüfekle intihar etti.

Olay saat 13.30 sırasında merkez Aksu ilçesi Solak Mahallesi Solak Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Fide yetiştiriciliği işiyle uğraşan 60 yaşındaki Muammer Gün, henüz belirlenemeyen bir nedenle getirdiği cinnet sonucu 13 yaşındaki oğlu ve 15 yaşındaki kızını iddiaya göre dün gece tarım ilacıyla zehirleyerek öldürdü.

Muammer Gün, daha sonra iddiaya göre ikinci eşi olan İngilizce öğretmeni Rus uyruklu Anna Gün'ü pompalı tüfekle öldürdü. Saatlerce cesetlerin başında bekleyen Muammer Gün sabah saatlerinde, “Karımı ve çocuklarımı öldürdüm, gelin beni alın” diye telefonla polisi aradıktan sonra karısını öldürdüğü tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Muammer Gün'ün, bıraktığı notta ise, “Cenazeler Rusya'ya gidecekse bu adreslere gönderilsin. Bu numaralara ulaşın. Biz bu insanların kıymetini bilemedik, Rusya'da bilsinler” ifadeleri yer aldı.

KİMLİK NUMARALARINI EVİN KAPISINA YAZDI

Ayrıca Muammer Gün'ün eşi ve çocuklarının T.C kimlik numaralarını da evin kapılarına yazdığı öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.