Çok edepli ve inatçı bir Atatürkçüyüm!

Türker, kendisini başlıktaki sözle tanıtıp ekledi: Bu yıl oyunum için Kültür Bakanlığı’ndan destek istedim. Ama tirajikomik nedenlerle reddedildi. Sanırım sorun benim muhalif sanatçı olmam. Ancak bütün yasaklara ve parasızlıklara rağmen ayaktayım, ölene kadar sahnedeyim.

Yarım asırdır tiyatro sahnesinde usta oyuncu Dilek Türker. 27 yıl önce kurduğu Tiyatro Ayna'yı ayakta tutabilmek için annesinden kalan yüzüğünü, evlerini satacak kadar aşık sanata… Bugüne kadar Nazım Hikmet'i, Latife Hanım'ı, Türkan Saylan'ı ve daha birçok zorlu rolü sahnede adeta devleşerek oynayan Türker, şu sıralar “İstanbul'un Gözleri Mahmur”u sahneye koyma hazırlığında. Oyun, İstanbul'un dününü ve bugününü anlatıyor. Türker, oyunu sahneleyebilmek için Kültür Bakanlığı'nın her yıl özel tiyatrolara sağladığı destek için başvurdu. Ancak yönetmeliğin 9. maddesi gerekçe gösterilerek başvurusu reddedildi. Dilek Türker ise asıl gerekçeyi muhalif sanatçı olmasına bağlıyor. İşte, “İstanbul'un Gözleri Mahmur”un provalarında ziyaret ettiğimiz Türker'in anlattıkları:

“ÜLKEDE KÜLTÜR POLİTİKASI YOK”

– “İstanbul'un Gözleri Mahmur” oyunu neleri anlatıyor?

Osmanlı'nın yıkılışından sonraki dönemden başlayarak İstanbul'u anlatıyor. Bu oyun, 24 yıl önce Şehir Tiyatroları'nda oynanmıştı. O zaman da Hakan Altıner koymuştu sahneye. Melisa Gürpınar yazmış. Benim çalıştığım yazarlar hep böyleydi. Neziha hanım da öyleydi. Onlar yaşamaya devam edecekler. Çünkü onlar Cumhuriyet'in güneşinde doğmuş sanatçılar. Özel tiyatrolar içinde Yıldız Kenter hocanın dışında 27 yıldır perdelerini kapatmayan tek kadın tiyatrocuyum. Perdelerimi açtığım yıldan bu yana Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara desteğini almış değilim. Zaten bu ülkede kültür politikası yoktur. Atatürk'ten sonra doğru bir kültür politikası olduğunu düşünmüyorum. Tiyatro hep saf muhalefeti içerir. Çünkü sanat muhaliftir. Ben de muhalif bir tiyatrocuyum.

– Oyunda eleştirel bir yaklaşım var mı?

Oyunda geçmişi anlatırken diyor ki, “İstanbul'da değişen hayat, Cumhuriyet'in doğan güneşli günlerinde durumlar nasıldı acaba? Artık padişah efendimiz yok. Maaş, ihsan, bağış yok. İstanbul başkent değil. İstanbullunun saltanat kayığı batmış. Peki, umut yok mu? Var! Atatürk'e bağlanmış bütün umutlar.” Yine diyor ki, “Bu kent milyonları bağrına basmak zorunda kaldı. Betonlarla palazlanarak yeniden kuruldu bu milyonları bağrına sığdırmak için ama İstanbul giderse hesap sorar bizden İstanbul sözcüğü de…” Oyun, vahşi ve hoyratça İstanbul dokusunu bozan o rant meselesini de kendi içinde şiiriyle müziğiyle eleştiriyor.

“MUHALEFETİ İSTEMİYORLAR”

– Bakanlık destek başvurunuzu oyundaki bu sözler yüzünden mi reddetti?

Bunlar rahatsız etmiş olabilir, bilmiyorum. Ancak asıl rahatsız oldukları benim muhalif kişiliğim. 27 senedir bütün zorlukları yenerek Mutlu Ol Nazım, Kuva-yi Milliye Kadınları, Beni Dünya Kadar Sev oyunları ile devlete hizmet etmişiz. Bence Kültür Bakanlığı ne yaptığını bilmiyor. Başvuruyu, “Yönetmelikteki 9. maddeye uymuyor” gerekçesi ile reddetmişler.

– Ne diyor o madde?

9. maddede, “Saygın bir tiyatro ispatı olmak, Türk yazarların oyunlarına önem vermek, yeni nesle Türk yazarları tanıtmak” gibi şartlar sıralanıyor. Bu değerleri sürekli yerine getiren bir tiyatroya, “Bunları yapmıyorsun” diyorlar. Bu çok tirajikomik. Melisa Gürpınar Kolombiyalı, Aziz Nesin Uruguaylı, Ataol Behramoğlu Arjantinlidir belki… Sanırım sorun, benim iflah olmaz bir muhalif, iflah olmaz bir Atatürkçü olmam, bütün yasaklara ve parasızlıklara rağmen ayakta kalmam. Ben çok edepli ve inatçı bir Atatürkçüyüm. Muhalefeti istemiyorlar. Buna karşı susmak hoşuma gitmediği için bunları size anlatıyorum. 9. maddenin gerekçelerinden biri de “Varsa daha önceki proje ve faaliyetlerinde başarı derecesi” diyor. Almadığım ödül kalmamış. Afife Jale, Sadri Alışık, meslek onur ödülleri ve neler neler… 12 yıl yurtdışında Türk tiyatrosunu tanıttım, “Devlet Sanatçısı” unvanı almışım. Bana, “Alman vatandaşı olur musun?” dediler, reddettim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma onurunu hiçbir şeye değişmem.

Bu oyunu sahneleyebilmek için bankadan kredi çektim

– 4 yıl önce, “Annemin yüzüğünü bile tiyatro için sattım” demiştiniz…

Ben hep şahane bir züğürtümdür. Bu sefer de, “Oyunu sahnelemek için ne satabilirim” diye düşündüm. Hiçbir şeyim kalmamıştı. Tiyatronun ayakta kalması için evlerimi de satmıştım, annemden kalan yüzüğümü de… Bunu yapan sadece ben değilim tabii ama sanatçıları, tiyatrocuları bu hale mahkum ederek yok etmek istiyorlar. Bu bir yok etme projesi bence. Ne yazık ki bu kararın altında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nün de imzası var.

– Oyun için sponsor bulabildiniz mi?

Tiyatroya kimse sponsor olmak istemiyor. Kitle kültürünü destekliyorlar. Sermayenin ve sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda dikkatli davranmadıklarını düşünüyorum. Çok güzel bir oyun çıkarıyoruz. Ben tahmin ediyordum destek gelmeyeceğini ve hazırlıklara başlamıştım. Dostlarım olan sanatçılar yönetmen Hakan Altıner gibi birçok sanatçı arkadaşımız destek oldular. Ben de kredi çektim. Çünkü satacak bir şey kalmadı…

Umutlarımızın elimizden alınmasına izin vermeyelim

– Oyunda rolünüz ne?

Büyük Hanımefendi'yi ve İstanbul rolünü oynuyorum. Çok modern ve zor bir işi şiiriyle edebiyatıyla hiç oynamadan bir tarihi dönüşümü, insan ve bir kültürün dönüşümünü anlatıyor.

– İstanbul sizin için ne ifade ediyor? “Bu kente ihanet ettik” diyorlar…

İstanbul benim memleketim. 250 yıllık İstanbullu bir ailenin kızıyım. Ben artık onların yanlışlarını düşünerek vakit geçirmek istemiyorum. İstanbul bugün Türkiye demek. Bu kültürü canavarca bir kapitalizme kurban etmeyi önlemeyi düşünüyorum. Bu da ancak sanatla olabilir.

“ÇÖLDE ÇİÇEK GİBİYİZ”

– Oyun ne zaman perdelerini açıyor?

7 Aralık'ta ilk gösterim Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde. 8 Aralık'ta ise Şişli Belediyesi halka açıyor oyunu. Biletli ilk oyunumuz 12 Aralık'ta oynanacak. Seyircileri bekliyoruz. 17 ve 22 Aralık'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde olacağız. İzleyici mesajı kah hüzünlenerek, kah gülerek, alacak.

– Son yıllar muhalif sanatçılar için çetin mücadelelerle mi geçti?

Ben de yok edilmeye çalışılanlardan biriydim. Ama kolay kolay yok olmayız. Çölde çiçek açan makiler gibiyiz. Bak, Genco Erkal aslan gibi ayakta. Tüm çirkinliklerin farkındayım. Ölünceye kadar oynayacağım inadım inat. Öyle tacımı başıma başkaları koysun istemem. Kendim takarım. Ölünceye kadar muhalefete devam edeceğim. Ben güzeli aramak adına muhalefet tacını başıma takmış biriyim. Umudumuzu elimizden almak istiyorlar. Gençler umutlarının ellerinden alınmasına izin vermesinler.