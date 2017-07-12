Çok önemli bir bakanın 2 kardeşinde ByLock var

Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete’de AKP’li Bakan’ın iki kardeşinde de ByLock tespit edildiği iddiası yer aldı.

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, dünkü “Defolu devlet yetkilileri” başlıklı yazısında çarpıcı iddiayı ortaya attı. Yavuz şöyle yazdı: “15 Temmuz'un üzerinden bir yıl geçti. Devlet ve hükümet, doludizgin FETÖ mücadelesi yürütüyor” diyen Ahmet Yavuz, “Mücadelenin üst düzey kilit isimleri, bakanları, müsteşarları var. Ancak aralarında defosu büyük olanlar da var. Hem de öyle böyle değil!” Ahmet Yavuz, “Bu son bir yıllık süreçte, küresel mücadele de yürüten çok önemli bir bakanın iki kardeşi birden FETÖ'cü. Hem de tescilli. ByLock'tan” iddiasını gündeme getirerek şöyle devam etti: “Halen etkin görevdeler. Vaziyete de hakimler. Çünkü bakan abileri var! Ne ki bu hazin durum, alt kadrolarda duygusallık oluşturuyor. Adalet duygusunu zedeliyor. Evet, suçlar şahsidir. Eyvallah. Ancak defolular karar ve icra merciinde olmamalı.”