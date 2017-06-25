Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilde sohbet eden 2 kişi önceden husumetli oldukları kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi’ndemeydana geldi. İsmet Y. (60) ile Salih Ç. (60), bayramlaşmak üzere buluşup park halindeki otomobilde sohbet etmeye başladı. Bu sırada önceden husumetli olduğu öğrenilen Kahraman K. (70) yanlarına geldi ve tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi üzerine Kahraman K., tabancayla 2 kişiye ateş etti. Salih Ç. araç içerisinde, İsmet Y. ise kaçmaya çalışırken vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Vurularak öldürülen 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan Kahraman K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İHA