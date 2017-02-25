Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Çubuk’ta park alanına dökülen topraktan insan kemikleri çıktı

Başkent Ankara'nın Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahalles'inde park yapılan alana bir inşaattan getirilerek dökülen topraktan insan kemikleri çıktı.
12:1625 Şubat 2017
Gündem
Ankara Çubuk’ta park alanına dökülen topraktan insan kemikleri çıktı
Başkent Ankara'nın Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahalles'inde park yapılan alana bir inşaattan getirilerek dökülen topraktan insan kemikleri çıktı.

Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, bahçede oyun oynarken okulun hemen yanında bulunan park alanı içerisine dökülen toprak üzerinde insan kemikleri ile karşılaştır. Öğrencilerin okul yetkililerine haber vermesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine polis ve savcı geldi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kemik parçalarının bulunduğu bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere polis ve belediye ekiplerince toplandı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Okul öğrencilerinden Zeynep Göktaş ile Sıla Esen, voleybol oynarken topları o bölgeye gidince insan kemiklerini gördüklerini söyledi. Kemik çıkan toprağın getirildiği inşaat alanın daha önce mezarlık olduğu ileri sürüldü. (DHA)

Son güncelleme: 12:4025.02.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar