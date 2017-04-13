Cuma mesajları 14 Nisan: En hayırlı cuma mesajları! (14 Nisan)

Müslümanlar bir cumaya daha erişti. İslam alemi tüm inananların ve sevdiklerininin cumasını kutlamak için cuma mesajlarını internet ortamında aratıyor. İşte en güzel ve en hayırlı cuma mesajları...

En hayırlı cuma mesajları haberimizde. Bugün cuma, İslam alemi cuma günün kutlarken beraberinde tanıdıklarının ve sevdiklerinin cuma gününü tebrik ediyor. İşte günün en güzel cuma mesajları ve en hayırlı cuma tebrikleri…

13 NİSAN 2017 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Geldim o büyük dergâhına yâ Rab!

Ağlatma bizi mübarek cumâ hatırına lutfet…

Kullukta bu Seyrî değil erbab,

Reddetme, bu günahkar kulu affet! Hayırlı Cumalar …

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar dilerim.

İnsan oğlu geçmişin her zaman hasretçisi, geleceğin sabırsızca özlemcisi, yaşadığı anın maalesef şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil, şükredenlerden eylesin… Hayırlı cumalar dilerim.

Bugün Bayram Olsun

Hüzünler Dönüşsün Sevince.

Rabbim Yaralarımızı Sarsın Rauf Adıyla

Kalbimizdeki Marazları Gidersin Şafi Namıyla

Cumanız Mübarek Olsun! HAYIRLI CUMALAR!

Allah’ım! Dilediğini veren, dilediğini de alan o büyük kudretin ile hayatımıza bereket ihsan eyle. Hayırlı Cumalar.

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar Dilerim.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tevbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar…

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur'ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

NURUOSMANİYE CAMİSİ

ORTAKÖY CAMİSİ

SELİMİYE CAMİSİ