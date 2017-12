Cuma mesajları 15 Aralık: En çok kullanılan, en güncel, en anlamlı resimli mesajlar

Herkese hayırlı cumalar. İslam alemi bir cuma gününe daha erişti. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güncel resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. Cuma günleri sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar cuma mesajları araması konusunda Google üzerinden yoğunlukla arama yapıyorlar. İşte 15 Aralık'ta tüm sosyal medya platformlarından payalaşabileceğiniz en anlamlı en popüler en sevilen resimli cuma mesajları haberimizde...

Cuma günlerin gelenekselleşen cuma mesajları için vatandaşlar Google üzerinden resimli cuma mesajları araması yapıyor. En anlamlı, kısa, uzun, güncel, güzel, yeni ve resimli cuma mesajlarını sizleri için hazırladık. 15 Aralık 2017 cuma günü için hazırladığımız mesajları ister SMS olarak ister Google WhatsApp üzerinde dilerseniz de Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya platformlarından eş, dost ve akrabalarınıza ulaştırabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 15 ARALIK 2017

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Mübarek Cuma günleri arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel anlamlı Cuma mesajlarına sayfamızdan görebilirsiniz.Herkese Hayırlı Cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun CUMANIZ MÜBAREK OLSUN!!!



Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun

SULTAN AHMET CAMİİ

– Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

– Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar

– İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar…

GÜNCEL CUMA MESAJLARI

Bugün tüm islam alemi cuma namazını kılmak için camileri dolduracak. Müminlerin bayramı olan bu günde cuma mesajları ile çevsesindekilerin mübarek gününü kutlamak isteyen müslümanlar derlediğimiz mesajlları ve dualarını sosyal medya üzerinden rahatlıkla paylaşabilirsiniz.

Yaptığımız ibadetler ve iyiliklerden iki kat sevap kazanacağımıza inandığımız bu güne özel mesajları ister sms olarak isterseniz de sosyal medya üzerinden sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Cumanız mübarek olsun. Müminlerin bayramı sayılan cuma günü cami ve mescitler dolup taşacak.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.



Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

– Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

– Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

– Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Ey Rɑbb’im! İstemeden verdiklerine bɑkıncɑ istediklerimizi vereceğine inɑnɑrɑk; duɑsını beklediğimizi hɑyırlɑrɑ ulɑştırmɑmɑnı diliyorum. Hɑyırlı cumɑlɑr!

ALLɑH”ın nuruylɑ, ümmetini selɑmlɑyɑn gül yüzlü nur Peygɑmberin (sɑv) şefɑɑtı üzerinize olsun. Hɑyırlı Cumɑlɑr.

Hɑyɑtın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhɑtlisini, ɑhlɑkın fɑziletlisini, evlɑdın edeplisini, nɑsip eyle yɑ Rɑbbim. Hɑyırlı Cumɑlɑr dilerim.

İZMİR HİSAR CAMİİ

– Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız Mübarek Olsun.

– Umutsuzluk Yok Gün Gelir; Gül de Açar Bülbül de Öter… Hayırlı Cumalarınız Olsun.

CUMA HADİSLERİ

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. (Deylemi)

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi)

Cuma gününü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlarımız bugün camileri dolduracak. Bir yandan da eş, dost ve akrabaları ile resimli cuma mesajlarını paylaşmak için araştırmalar yapacak. Bu nedenle sizler için hem 15 Aralık 2017 cuma günü bazı büyük camilere nasıl gidileceğini ve en yeni, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajlarını derliyoruz.