Cuma mesajları 17 Mart: Mübarek cuma gününe özel en güzel mesajlar

En güzel cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için haberimizde derledik. Cuma mesajlarının haricinde, cuma namazının saat kaçta kılınacağı ve cuma namazının kılınış ayrıntılarıyla ilgili bilgiler de haberimizde yer almakta. Haftanın en anlamlı cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 17 Mart Cuma mesajları...

En güzel cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için haberimizde derledik. Cuma mesajlarının haricinde, cuma namazının saat kaçta kılınacağı ve cuma namazının kılınış ayrıntılarıyla ilgili bilgiler de haberimizde yer almakta. Haftanın en anlamlı cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 17 Mart Cuma mesajları...

İslam aleminin coşkuyla ve ibadetle yaşayacağı bir cuma daha geldi. Cuma günü sevdiklerinin yakınında olamayan ve sevdiklerinin cumalarını kutlamak için en güzel cuma mesajlarını derledik. En içten dileklerinizi cuma dileklerinizi iletebileceğiniz cuma mesajlarını ve cuma namazının saat kaçta kılınacağını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Ayrıca cuma namazının kaç rekat olduğu ve ne şekilde kılındığı da haberimizin devamında. İşte günün en anlamlı cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI 17 MART

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun. Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar…

– Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

– Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Ey iman edenler!Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız;O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. (ENFAL,29) Hayırlı Cumalar.

Yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar açar onu görmek için, sende dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Yaşamın öyle olsun ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Duaların öyle olsun ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Yaradana sığınki nefsin seni değil sen onu yakasın. Hayırlı Cumalar

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

CUMA GÜNÜ DOLUP TAŞAN BAZI ÖNEMLİ CAMİLER

HİSAR CAMİSİ – İZMİR

NURUOSMANİYE CAMİSİ-İSTANBUL

HACI BAYRAM CAMİİ – ANKARA