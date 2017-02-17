Cuma mesajları 17 Şubat: En güzel cuma kutlama mesajları! 17 ŞUBAT

Mübarek cuma gününde sevdiklerini unutmadıklarını göstermek isteyen vatandaşlar, arama motorları aracılığıyla günün cuma mesajlarını aratıyor. Tanıdıklarınızın cumasını tebrik edebileceğiniz 17 Şubat tarihli en güzel cuma mesajları haberimizde...

İslam Alemi bir cuma gününe daha erişti. Haberimizde yer alan Cuma mesajları aracılığıyla sevdiklerinizin cumasını kutlayabilir, gönüllerde huşu yaratan cuma mesajlarıyla tanıdıklarınızı unutmadığınızı gösterebilirsiniz. Haberimizin devamında haftanın en güzel cuma mesajları ve farklı illerden tarihi camiler yer almaktadır.



EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yardım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Allahım! Bizlere mağfiret ihsan eyle. Günahlarımızı rahmet mevsimlerinde yıka. Geleceğimize serinlik ve aydınlık ver. Bu güzel günde Rabbim dualarımızı ve ibadetlerinizi kabul eylesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim Cuma hürmetine, amellerimize ihlas, gönlümüze huzur, hastalıklarımıza şifa nasip eylesin. Hayatımızın en hayırlı anında, kendisine layık kul, Efendimiz (s.a.v) layık ümmet eylesin. Şuurlu, esmayı seyre dalıp, Rabbine teslim olan kullarından eylesin. Cumamız mübarek olsun inşallah.

Kimi zamanlar vardır ki en muhabbetli, en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün cuma bayramın olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allahım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin.

NURUOSMANİYE CAMİSİ

ORTAKÖY CAMİSİ

SELİMİYE CAMİSİ