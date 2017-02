Cuma mesajları 2017: En güzel Cuma mesajları ile selamlaşın! (24 Şubat Cuma)

Cuma mesajları haberimizde. Mübarek Cuma gününde kısa mesaj veya resimli olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en özel Cuma mesajlarını sayfamızda okuyucularımız için topladık. En güzel Cuma mesajlarından sevdiklerinize, görüşemediğiniz uzaktaki dostlarınıza ister kısa mesaj yollayarak isterseniz sosyal medya hesabınızdan paylaşarak mübarek Cuma gününü tebrik edebilirsiniz. Ayrıca özel olarak hazırlanmış resimli Cuma mesajları da yine haberimizde yer almaktadır. İşte en özel Cuma mesajları...

Cuma mesajları haberimizde. Bayramımız olan bu mübarek Cuma gününde annenize, babanıza, kardeşlerinize, arkadaşlarına ve tüm sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, en değerli Cuma mesajları sayfamızda sizler için derledik. Bugün yakınlarınızla paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajlarını ilgili haber galerisinden bulabilirsiniz. Cuma mesajları ile en güzel dileklerinizi ve en özel dualarınızı sevdiğiniz herkese ister kısa mesaj olarak isterseniz sosyal medya üzerinden gönderebilirsiniz. İşte titizlikle hazırlanmış en özel, en güzel mübarak Cuma mesajları…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (24 Şubat Cuma)

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. Hayırlı Cumalar…

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar

Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte aff diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

” Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır ” Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah’ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle…

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çoksa Salavat u Selam getiriniz. Zira sizisin Salat u Selamlarınız bana sunulur. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumlar! Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Hayırlı Cumalar

“Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır.” Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

“Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalarr Dua ie…Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır.Eller Allah”a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem”den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: – Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem”i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir.”

Tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun ALLAH herkeze şifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur”ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey rabbim! İstemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah”ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

ALLAH’ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “AF” diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma”nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah”ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

Allah”ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum! Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Paygamberimiz Muhammed”imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cumamız mübarek olsun.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasini hayatina tasiyan, baskalarin duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin insallah. Hayırlı Cumalar

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam. Hayırlı Cuma”lar.

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Cumalar.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir! Allah bizi şikayet eden değil şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Allahım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cuma”mız Mübarek olsun Hayırlı nurlu cumalar.

İmkanların bittiği yerde iman vardir. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Alışmış dilimiz, fitne tadına, islâm zulmedermiş, güyâ kadına. Yalan söylüyoruz, Kur”ân adına; Yüce kelâmına, açmışız harbi Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyâna tâbî; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Yâ Rabbi… Amin… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun ..

Çıkarsa kalbimde yara yarada dönüştürür bunu bir hayra.Sen sabretmesini bilirsen,yaradan düşürmez dara. Kaldır başını semaya aç ellerini mevlaya.Sen istemesini bilirsen mevlam cevap verir duaya. Hayırlı Cumalar

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi,dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumanız Mübarek Olsun

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem. ” Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar.

Birgün dünyaya ait bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de.. Hayırlı Cumalar

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur”an-ı Kerim”i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun . Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; ”Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, yada gül kokar.” Yaradanın affına, Resul’ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

…Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşire, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Hayırlı Cumalar. Dua ile…

CUMA DUALARI

Allah”ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah”ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: “Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah”ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar.” (Zümer, 53)

(Allah”ım!) Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.

Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah”ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

Allah”ım! O hâlde, saklı isimlerin ve perdelerin örttüğü güzelliğin hürmetine senden, bu tahammülsüz cana ve bu güçsüz bedene acımanı istiyorum. Güneş sıcağına dayanamayan bu zayıf beden, cehennem ateşine nasıl dayanabilir?! Yıldırım sesine dayanamayan bu güçsüz beden, gazabının sesine nasıl dayanabilir?

Allah”ım! O hâlde bana acı. Çünkü ben, hakir bir adamım ve değerim pek azdır. Benim azaba çarptırılmam, zerre kadar saltanatını artıracak değil. Şayet bana azap edilmekle saltanatın artacak olsaydı, azaba karşı senden sabır dilerdim ve böyle bir şey senin olsun isterdim. Fakat saltanat ve mülkün, itaat edenlerin itaatiyle artacak, günahkârların günahıyla azalacak olmaktan çok daha büyük, çok daha kalıcıdır, Allah”ım!

O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edensin, rahîmsin.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİNİ BELİRTEN HADİS-İ ŞERİFLER

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz)

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. (Deylemi)

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi)

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym)

Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi)

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

