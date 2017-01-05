Cuma mesajları 2017: İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları (Resimli)

Cuma mesajları, bu mübarek günde sevdiklerinizle paylaşabilmenin en güzel yolu. Bir SMS ile en güzel dileklerinizi ve dualarınızı haberimizdeki Cuma mesajlarından seçerek dostlarınıza, eşinize, anne- babanıza ve akrabalarınıza gönderebilirsiniz. Peki Cuma günü neden önemlidir? Cuma günü, Kuran-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde nasıl anlatılıyor? Müslümanların bayramı olan bu hayırlı günde paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları resimli ve yazılı olarak sizler için derlendi. İşte en güzel Cuma mesajları...

Cuma mesajları, bu mübarek günde sevdiklerinizle paylaşabilmenin en güzel yolu. Bir SMS ile en güzel dileklerinizi ve dualarınızı haberimizdeki Cuma mesajlarından seçerek dostlarınıza, eşinize, anne- babanıza ve akrabalarınıza gönderebilirsiniz. Peki Cuma günü neden önemlidir? Cuma günü, Kuran-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde nasıl anlatılıyor? Müslümanların bayramı olan bu hayırlı günde paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları resimli ve yazılı olarak sizler için derlendi. İşte en güzel Cuma mesajları...

Cuma mesajlarını sizler için haberimizde yazılı ve resimli olarak topladık. Peygamber Efendimizin “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür.” diyerek önemini anlattığı ve müslümanların bayramı olan Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz, onlarla paylaşabileceğiniz en güzel cuma mesajları sayfamızda yer almaktadır. Ayrıca sosyal medya üzerinden paylaşabilmeniz için Resimli Cuma Mesajları bağlantısını ekledik. İşte bu mübarek günde eşinize, dostunuza, anne-babanıza ve sevdiğiniz herkese dualarını, dileklerinizi en güzel şekilde iletebileceğiniz Cuma mesajları…

CUMA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? CUMA NE DEMEKTİR?

Ayette geçen “el-cumu’ati” kelimesi, “toplamak, bir araya getirmek” anlamına gelen “cem'” kökünden türetilmiş bir isimdir. Müslümanlar öğle saatinde camide toplanıp birlikte cuma namazı kıldıkları için Arapların daha önce “arube” dedikleri haftanın bu gününe “cuma günü” denilmiştir. Haftanın en değerli günü cuma günüdür. Peygamberimiz (s.a.s.) cuma gününün faziletini şöyle beyan etmiştir: “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Adem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)

Cuma, Müslümanların haftalık bayramıdır. Bu itibarla Müslümanlar, perşembe günü akşamdan bu güne hazırlanırlar. Cumaya hazırlık için boy abdesti alırlar, temiz elbise giyerler, güzel koku sürünürler. Bunu Peygamberimizin bir tavsiyesi olarak yerine getirirler. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.); “Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın.” (Müslim, Cuma, 2) “Ergen olan her kişinin cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürünmesi gerekir.” (Müslim, Cuma, 7) buyurmuştur.

Müslümanlar cuma günü Kur’an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salat ve selam getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, camiye gidip vaaz ve hutbe dinlemek suretiyle böyle değerli ve önemli bir günün manevi feyzinden yararlanmaya çalışırlar. “Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) anlamındaki Peygamberimizin sözüne uyarak dua ve niyazda bulunurlar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (6 OCAK 2017)

Ey mübarek Cuma..! yüreğimizdeki hüzünle ve gözlerimizdeki yaş ile selamımızı götür Sevgili EFENDİMİZE (s.a.v)… de ki; ümmetinden garipler var. Yüreklerinde yangının, sözlerinde hasretin, gözlerinde AŞK’ın var! gül kokulum AŞK’ın var. Dua ile Hayırlı Cumalar.

Kalbimizden geçen. Hakkımızda hayırlı olacak duaları Mübarek Cuma hürmetine

Sen kabul et Allah’ım. Hayırlı Cumalar…

anlamlı cuma mesajları Cuma’dır kuldan Rabbi’ne arzları ulaştıran, Cuma’dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma’da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi’ne yaklaştıran… O vakte vakıf olabilme duası ile …. Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun…( Amin )

Rabbimiz ne olur bize de Rahmet, şevkat ve Merhametinle muamelede bulun; Bulun da her türlü tasa, gam ve kederden çıkış yolları nasip eyle. AMİN. Hayırlı Cumalar.

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allahim! Mahlukatin adedince, Zatiinin rizasi, arsinin agirligi ve kelimelerinin mürekkebince Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabi üzerine salat eyle. hayirli cumalar.

Dua et! Sabırla, inançla iste! Sakın kabul olmaz deme.. Elbet kabul olur, Ama Dünyada, Ama Ahirette Sağlık, Huzur ve Dua ile HAYIRLI CUMALAR.

‘Unutma ki (insanın) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek, onun söz ve hareketlerini ) kaydedip durur.’ (Kaf ~17) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette güI olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öIeyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eyIesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun. Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammediyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar…

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PEYGAMBER EFENDİMİZ’DEN CUMA GÜNÜ İÇİN SÖYLENMİŞ HADİS-İ ŞERİFLER

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz)

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. (Deylemi)

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi)

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym)

Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi)

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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