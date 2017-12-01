Cuma namazı saat kaçta? Diyanet’e göre il il cuma namazı vakitleri: 1 Aralık Cuma ezanı kaçta okunuyor? Ezan saatleri ne zaman?

Herkese hayırlı cumalar dileriz. Mübarek cuma günü ibadet etmek isteyenler cuma namazına akın edecek. Cuma namazı saat kaçta? Cuma ezanı ne zaman? Cuma namazı kılmak isteyenler İstanbul, İzmir ve Ankara'da cuma ezanı saat kaçta? Bugün ezan saati kaç? gibi soruları sosyal medyada aratmaya başladılar bile. Yurttaşlar Cuma kaçta okunuyor? diye merak ediyor. Dini görevlerini yerine getirmek isteyenler için il il Cuma namazı saatleri haberimizde. Büyük şehirlerde cuma namazı vakitleri de... İşte 81 ilin Cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta? Cuma kaçta okunuyor? soruları başta Google olmak üzere tüm sosyal medyada sorulmaya başladı. Mübarek Cuma günü ibadetini yerine getirmek isteyen tüm yurttaşlarımız için tüm Türkiye’deki Cuma namazı saatlerini derledik. İl il Cuma vakitleri, Cuma ezanı ne zaman? Cuma saat kaçta okunuyor? 1 Aralık Cuma Hutbesi de haberimizde olacak. Tüm illerin cuma saatleri. Ezan kaçta okunuyor? gibi soruların tümüne cevap bulabileceğiniz haberimiz ve il il cuma saatleri. İşte 1 Aralık 2017 Cuma günü şehir şehir Cuma Namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı, bu hafta da yurt genelinde ve İslam aleminde camilerde cemaatle birlikte kılınacak. İşte öncelikle en büyük üç ilimizde Cuma namazı saatleri ve il il cuma namazı vakitleri;

BAZI BÜYÜK İLLERİMİZDE CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

İstanbul: 13:00

Ankara: 12:45

İzmir: 13:07

Bursa: 13:00

Antalya: 12:53

Eskişehir: 12:54

Samsun: 12:31

Trabzon: 12:17

Adana: 12:35

Konya: 12:46

Van: 12:02

Diyarbakır: 12:15

Hakkari: 12:01

Adıyaman: 12:23

Gümüşhane: 12:18

Hatay: 12:31

İŞTE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZI VE MÜBAREK CUMA GÜNÜ

Cuma günü müminlerin hatalık bayramı sayılır. O gün yapılan ibadetler diğer günlere göre daha büyük sevap kazandırır. Kılınan Cuma namazının fazileti pek büyüktür. Müslümanlar Cuma günü banyo yapar, en temiz elbiselerini giyer, en güzel kokularını sürünüp, güler yüzle sokağa çıkarlar. Cuma için ezan okunduğu vakit her türlü işlerini bırakarak camilere koşarlar. Zira Yüce Allahımız:

“Cuma günü namaz için çağrıldığınızda hemen Allah’ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın” buyurmuştur.

Cuma Namazı, müslüman erkeklere farz olan bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de, olduğu, mutlaka kılınması gerektiği açık açık emredilmiştir. Vakti, öğle namazının vaktidir. Cuma günleri öğle namazı vaktinde bu namaz kılınırsa, öğle namazı da kılınmış sayılır. Dört rekat ilk sünneti, iki rekat farzı, dört rekatta son sünneti vardır. Bu dört rekatlık “Vakit Sünneti” kılmak sevaptır. Farz kılınmadan önce imam minbere çıkıp hutbe okur. Bu hutbenin okunması ve dinlenmesi de Cuma Namazı’nın farzlarındandır.

Cuma namazı kadınlara farz olmadığı halde eğer onlar da cemaatle birlikte Cuma’yı kılarlarsa öğle namazını kılmış sayılırlar. Cuma namazı hür ve serbest olmayanlara, yolcu olanlara, hasta olanlara, kör olanlara, ayakları olmayan sata kimselere farz değildir. Ama bunlar Cuma’yı kılarlarsa büyük bir sevap kazanırlar.

Cuma Namazı’nı kılabilmek için imam dahil en aşağı üç kişinin bulunması, Cumanın kılınan yerin herkese açık olması gerekir. Şartlarına uygun bir Cuma namazı kılmak için abdest alınıp camiye gelinir. Sonra Cuma’nın 4 rekatlık ilk sünnetini kılmak için kalkılır. “Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya” diyerek tekbir alınır. Sübhaneke, euzu besmele, Fatiha ve bir sure okunarak rüku ve secdelere gidilir. İkinci rekatta Fatiha ve bir sure okunup oturulur. Sadece Ettahiyatü duası okunup kalkılır. Besmele, Fatiha ve bir sure okuyarak üçüncü ve dördüncü rekatlar tamamlanır.

İŞTE 1 ARALIK CUMA HUTBESİ

Bu arada imam hutbe okumak üzere minbere çıkar. Cemaat büyük bir dikkatle onu dinler. Zira hutbeyi dinlemek farzdır. Hutbeden sonra imam mihraba geçer. Artık Cuma’nın iki rekatlık farzı kılınacaktır. Bunun için “Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazı’nın farzını kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir. Herkes içinden sübhanekeyi okur, sonra imam açıktan Fatiha ve bir sure okur. Cemaat imamı dinler. Kendileri bir şey okumaz. Sonra rüku ve secdelere gidilerek iki rekat tamamlanır.