Bu cuma sevdiklerinize gönderip, onların mübarek cuma gününü kutlayabileceğiniz en güzel cuma mesajları haberimizde. Tüm islam alemi için kutsal olan bugünde, sizden uzak olan tanıdıklarınızın cuma gününü tebrik etmek için gönderebileceğiniz, onlara kendilerini düşündüğünüzü gösterebileceğiniz anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik. 6 Ocak 2017 tarihli anlamlı cuma mesajları...

Cumanız mübarek olsun: İşte en güzel cuma mesajları (6 OCAK CUMA MESAJLARI)

Bu cuma sevdiklerinize gönderip, onların mübarek cuma gününü kutlayabileceğiniz en güzel cuma mesajları haberimizde. Tüm islam alemi için kutsal olan bugünde, sizden uzak olan tanıdıklarınızın cuma gününü tebrik etmek için gönderebileceğiniz, onlara kendilerini düşündüğünüzü gösterebileceğiniz anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik. 6 Ocak 2017 tarihli anlamlı cuma mesajları...

İslam alemi bir cumaya daha erişti, bu kutsal cuma günü, namaz, ibadet ve huşu içinde geçecek. Tüm müslümanlar tarafından ayrı bir önem taşıyan cuma gününde, sevdiklerinizin cumasının mübarek olmasını dileyebileceğiniz anlamlı cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 6 Ocak Cuma günü için anlamlı cuma mesajları ve cuma günüyle ilgili hadisler…

6 OCAK 2017 CUMA MESAJLARI

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

– Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

– Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Ey iman edenler!Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız;O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. (ENFAL,29) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, ‘kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN CAMİLER

NURUOSMANİYE CAMİSİ-İSTANBUL

HACI BAYRAM CAMİİ – ANKARA

HİSAR CAMİSİ – İZMİR

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah”tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir” (Buhârî, De”avât, 61) anlamındaki hadis bunu ifade etmektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ali”ye buyurmuştur ki;

“Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur.” (Ebû Davûd, Dua, 115)

Peygamberimiz (s.a.s.);

“En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür” buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed”ıye, No: 910)