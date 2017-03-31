Erdoğan'ın 'Fesih yetkisi varsa istifa ederim' sözlerine bir cevap da Muharrem İnce'den geldi.

‘Cumhurbaşkanı 5 yıl için seçilen Meclisi 8. ayda seçime götürebilir. İşte bu fesihtir!’

Erdoğan'ın 'Fesih yetkisi varsa istifa ederim' sözlerine bir cevap da Muharrem İnce'den geldi.

Anayasa değişiklik taslağında cumhurbaşkanının fesih yetkisinin olduğu tartışmaları tüm hızıyla sürüyor. Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu yalan söylüyor cumhurbaşkanının fesih yetkisi yoktur ispatlarsan istifa ederim” sözlerine bir cevap da Muharrem İnce’den geldi.

İzmir’de konuşan Muharrem İnce, fesih yetkisini “Cumhurbaşkanı 5 yıl için seçilen Meclisi 8. ayda seçime götürebilir. İşte bu fesihtir! Zam değil güncelleme Fesih değil seçime götürme!” sözleriyle anlattı…

İşte Muharrem İnce’nin o açıklamaları:



