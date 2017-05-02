Cumhurbaşkanı AKP rozeti takacak mı?

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üye olmasının ardından AKP rozeti takıp takmayacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 1000 gün aradan sonra yeniden AKP’ye üyeliği öncesinde, parti binasında önce fotoğrafları baş gösterdi. Erdoğan fotoğraflarının AKP’de görünmesiyle birlikte de, kulislerde “acaba AKP rozeti de takacak mı” tartışması başladı.

Herhangi bir siyasi oaetiye üye olanlara, parti mensubiyetini göstermek için ilk olarak parti rozeti takılır. Erdoğan’ın da bugün ve ardından AKP rozetini sürekli yakasında takıp takmayacağı başkentteki en büyük tartışma konusu olmaya devam ediyor.