Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AB ile müzakereler için referandum yapabiliriz' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde tırmanan diplomatik krizler sonrası, AB ile müzakerelerin devamı için referandum yapabiliriz’ açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, İsviçre’de düzenlenen hayır mitinginde kendisine yönelik açılan pankartla ilgili de sert ifadeler kullandı. Erdoğan, “İşte bugün İsviçre Parlamentosunda bakıyorsunuz ileri derecedeki aşırı terör örgütleri orada benim resmimi koyuyor benim şakağıma silah dayıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. Bunun benzerleri çok” ifadelerini kullandı.