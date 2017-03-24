Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson’u kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabul edecek. Antalya'da bir otelde gerçekleşecek olan görüşme saat 22:00'da gerçekleşecek.
09:2824 Mart 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson’u kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabul edecek. Antalya'da bir otelde gerçekleşecek olan görüşme saat 22:00'da gerçekleşecek.

Terör saldırısıyla sarsılan İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre Bakan Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşme ise Antalya’daki bir otelde akşam saat 22:00’da gerçekleşecek.

ERDOĞAN BUGÜN DENİZLİ’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeni anayasa referandumu propaganda çalışmaları kapsamında Denizli’de olacak. Erdoğan burada 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış törenine  katılacak. Cumhurbaşkanı’nın buradan Antalya’ya geçmesi bekleniyor.

Son güncelleme: 09:3124.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar