Erdoğan çocuklara satranç takımı hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere Gaziantep'e geldi. Erdoğan'ın otobüsünden çocuklara hediye olarak satranç takımları dağıtıldı. 'Satranç takımı' geçtiğimiz ay Cübbeli Ahmet'in açıklaması ile gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere Gaziantep'e geldi. Erdoğan'ın otobüsünden çocuklara hediye olarak satranç takımları dağıtıldı. 'Satranç takımı' geçtiğimiz ay Cübbeli Ahmet'in açıklaması ile gündeme gelmişti.

ERDOĞAN ŞU AN GAZİANTEP’TEKİ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte ‘Ana’ uçağıyla öğle saatlerinde Gaziantep’e geldi.

Erdoğan, Gaziantep Havalimanı’nda Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Veysi Kaynak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Ali Yerlikaya, AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı, helikopterin de havadan önlem aldığı karşılamada tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepsporlu oyuncularla birlikte apronda fotoğraf çektirdi.

SATRANÇ TAKIMI DAĞITTI

Uzun araç konvoyu ile kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları otobüsten selamlayıp çocuklara satranç takımı hediye etti.

CÜBBELİ AHMET ‘YASAKLAMIŞTI’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada “Satranç kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlıdır. Oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir. Oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir” demiş ve hükümet çevresi dahil birçok kesimin tepkisini görmüştü.