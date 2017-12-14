Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istihdam çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Şurası Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı burada yaptığı açıklamada ek istihdam için ödenen maaş, prim ve vergilerin bir ayını devletin bir ayını şirketin ödeyeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca, yeşil pasaport sahibi gençlerin, artık çalışmaya başlasalar da 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanmayı sürdürebileceklerini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım’ın İstihdam Şurası Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;

Çalışma ve iş dünyamızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Ek istihdamda 4 bin 740 TL’ye kadar olan ücretler de sigorta prim desteğine dahil ediliyor. Önümüzdeki yıl üç ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin her sağladıkları ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin bir ayını kendileri bir ayını devlet ödeyecek. 2017’de çalışan başına 773 liradan 1.884 liraya kadar olan prim desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek.

Mesleki eğitim kurslarına katılan 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara çocukları için her ay 400 TL verilecek. İstihdam seferberliğine katılan iş dünyamıza özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bu seferberlik kapsamında 2017 yılıdna şuana kadar 1.5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmış olması ülkemiz için bir rekordur.

15 Temmuz’daki kahramanlıkları ve cesaretlerini unutmadığımız esnafımza bir müjdemiz var. Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan esnafların sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri bir ayını da devlet ödeyecek.

Yeşil pasaport sahipleri gençler, artık çalışmaya başlasalar da 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler.



Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1.5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter.

Biz milletimizle el ele verir, tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız. İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz neticede devletimizin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. İstihdam seferberliğimize katılarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapan iş dünyamızın tüm mensuplarına, bakanlığımızın ve birliğimizin yönetimlerine, valilerimize, katkı sağlayan herkese bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, aynı zamanda partimizin kurucularından dostumuz, kardeşimiz İbrahim Çağlar kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

2023 projelerimiz ile somutlaştırdığımız bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmanın yolu kendimizi geliştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yıl ilk 3 çeyreğinden elde ettiği ortalama yüzde 7.4’lük büyüme oranı, hedeflerimiz doğrultusunda büyüdüğümüzü gösteriyor. İnşallah yıl sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum.

İŞ DÜNYASINA ARTI 2 İSTİHDAM ÇAĞRISI

Bizim için büyümenin en önemli göstergelerinden biri de istihdam. İstihdama katkı sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor demektir. Eğer istersek ve çabayı ortaya koyarsak, neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor.

Bunun için mevcut 1 istihdam teşvikini önümüzdeki dönemde de sürdürüyoruz. Burada özellikle tüm iş adamlarımızdan şahsım ve milleti adıma yeni bir ricamız olacak. Bu istihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak bu ciddi bir yanıltıcı olur.

TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır.

Her müessesimiz 2’şer kişi istihdam edecek olur ise yüzde 11.1’i yükseltmeye devam ederiz. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Halkımın iş verenlere olan muhabbetini ve sevgisini de artıracaktır. Bu devlet millet kaynaşmasını daha da artıracaktır.

Bu sözü sizlerden almış olmam, bizi izleyen vatandaşları da inanıyorum ki coşturdu. Hele hele taşeronluk konusunun ortadan kalktığı bir dönemde böyle bir adımı atıyor olmamız bambaşka bir coşku getirecektir.

Çünkü taşeronculuk ne idi, komisyonculuktu. Artık böyle bir sorunu olmayacak. Bitti. Artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilecek. Bir derdi kalmadı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Şu an inanıyorum ki artık yeni süreç çok daha iyi bir süreç olacak. Taşerona giden, direkt işçi kardeşime gidecek.

Burada bir ricam şu, işverenler de bu konuda inanıyorum ki çok daha insaflı ve işçisinin yanında olacak, onlara hazırlayacağı imkanla beraber veren el alan elden hayırlı olur.

Çok verdim, böyle nasıl çalışayım demeyin. İnanın, verdiğiniz kazandığınızdır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda rahat olun. Bu teşvikler belirlenirken öncelikle işverenlerin taleplerine bakılıyor.

Gençler, kadınlar ve engelliler ile ilgili hassasiyetimiz de önemli rol oynuyor. Stratejik öncelik olarak belirledik.

İmalat ve bilişim sektöründe işverenler, asgari çalışanlar için prim desteği alıyordu. Prime esas kazanç sistemi getiriyoruz. Ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edilecek.

2017’de çalışan başına 773 liradan 1.884 liraya kadar olan prim desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek.

ESNAFA BİR SENDEN BİR DEVLETTEN MÜJDESİ

18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engelliler 1.5 yıl süre ile bu durumdan yararlanabilecekler. Yeni asgari ücrete göre bu rakamlar düzenlenecek. Bu teşvikin 2020 yılına kadar süreceğini de belirtmek istiyorum.

Bir başka teşvik uygulamamız da enasflarımızla ilgilidir. Esnaflarımız ekonomik saldırıları en ön safta göğüsleyen ekmek tekneleri ile sahip çıkan vatandaşlarımızdır.

15 Temmuz’daki kahramanlıkları ve cesaretlerini unutmadığımız esnaflarımza bir müjdemiz var.

Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan esnafların sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri bir ayını da devlet ödeyecek.

YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİ GENÇLER

Yeşil pasaport sahipleri gençler, artık çalışmaya başlasalar da 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler. Mevcut sistemde 18-25 yaş aralığında öğrenci olup da çalışmaya başlayanların yetim aylıkları kesiliyor. Yaptığımız düzenleme ile bu durumdaki öğrencilerimizin aylıklarının devam etmesini sağlıyoruz.