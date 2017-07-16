Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te

15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden TBMM'ye kadar süren "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşün ardından TBMM'de anma töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis bahçesinde halka sesleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin 1’inci yılı nedeniyle Ulus’taki Birinci Meclis binası önünden TBMM’ye kadar süren “Milli Birlik Yürüyüşü” düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e gelerek protokoldeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından anma töreni başladı. TBMM yerleşkesinin ön bahçesinde binlerce vatandaş, Meclis’e gelerek anma törenine katıldı. Şehit yakınları ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

SELALAR OKUNDUKTAN SONRA TBMM’YE YÜRÜDÜLER

Türkiye genelinde saat 00.13’te sela okunmasıyla demokrasi nöbetinin başlamasının ardından oluşturulan kortej, TBMM’ye yürüyüşe geçti.

Demokrasi nöbetleriyle eş zamanlı başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı.

Milli Birlik Yürüyüşü’nde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, esnaf ve sanatkarların yanı sıra darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ve gaziler de yer aldı.

Tekbirler eşliğinde TBMM’ye yürüyen vatandaşlar, otobüsten çalınan şarkı, türkü ve marşlara eşlik etti. (İHA)