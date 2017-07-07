Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

G20 zirvesi için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Başbakan Angela Merkel'le görüştü. Merkel, görüşmenin yapılacağı otele gelişinde Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

G20 zirvesi için Almanya’nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeye gitti. Görüşmede Merkel, makam aracından inen Erdoğan’ı kapıda karşıladı.

İki lider daha sonra basın mensuplarına poz verdi ve basına kapalı görüşmeye geçti. Yerel saatle 20:35’te Kempinski Atlantik Otel’de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Erdoğan, görüşmenin ardından otel önünde görevlilerle selamlaştı. Zirve nedeniyle Alman polisinin üst düzeyde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

MERKEL’E ‘ARABULUCUK’ SORULDU

Öte yandan G20 zirvesi ile ilgili daha sonra açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “G20 üye ülkelerinin liderlerini ve bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Hamburg’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Başkan olmanın benim için anlamı Almanya ve Avrupa çıkarlarını temsil etmek. Öte yandan, ev sahipliğinin ve benim rolüm aynı zamanda küreselleşmeyi şekillendiren önemli konuların cevaplarını ararken uzlaşmaya varmak için her şeyi yapmaktır” dedi.

Merkel, bir basın mensubunun “ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arabuluculuk yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Benim rolüm arabuluculuk değil, bunun yerine bu problemlere çözüm bulmaya katkıda bulunmak istiyorum. Normandiya formatı böyle bir katkıdır. Suriye’de büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız ve umarım buradaki görüşmelerde katkıda sağlanabilir, çünkü G20, genellikle gerçekleştiremediğimiz toplantılar için fırsat sunuyor. Bu yüzden G20 bir çözüme katkıda bulunabilir, ancak kesinlikle üzerinde çalışmaya devam edilmesi gereken problemler var” şeklinde konuştu. (DHA)