Erdoğan Şanlıurfa’da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da STK temsilcileri ile kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa'da STK temsilcileri ile kanaat önderleriyle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda yaptığı konuşmada kardeşlik vurgusu yaptı. Erdoğan, “İzleri aynı sofra etrafında bir araya getiren hasbıhal etmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bir buçuk yıl sonra burada olmaktan mutluyum. Bu gün Rabia Meydanında muhteşem bir toplulukla birlikte olduk. 600 milyon liralık 58 eserin açılışını gerçekleştirdik. Bu bize ayrı bir mutluluk verdi. Birçok alanda Şanlıurfalıların hizmetine sunduğumuz eserler hayırlı olsun. Daha önce 200 yataklı hastane varken bu gün 800 yataklı hastanenin açılışını yaptık. 14 yıllık süre içerisinde sağlığa önem verdik. 800 yataklı hastane resmen hizmet veriyor. Şanlıurfa'ya sınıf atlatacak bir eser.

Bununla da yetinmedik. Başbakan olmadan önce, belediye başkanı olduğumda dünyada gördüğüm sağlıktaki güzellikleri neden biz yapmayalım dedik ve şehir hastanesinin adımlarını attık. Şanlıurfa için bin 700 yataklı hastanenin ihalesini yaptık. En geç 3 yıl içerinde biteceğini düşünüyorum. Şanlıurfa'nın hatta bölgenin hizmetine gerecek. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor onu gösteriyor. Yola çıktığımızda her şey Türkiye için dedik. Türk, Kürt, Arap, Laz için demedik, Türkiye için dedik ve yola böyle çıktık. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Şimdi inşallah bu ay sonunda ilk şehir hastanemizin Mersin'de açılışını yapacağız. Sonrasında ise 30 büyük şehrimizde bitenleri açacağız. Milletimiz duasını eksik etmedikçe yapacağız. Tarih boyunca milli iradenin yanında saf tutan Şanlıurfa için ne yapsak azdır. Son zamanlardaki sağlam duruşu için ne yapsak azdır. Teröre prim vermediniz, dik durdunuz. 15 Temmuzda Şanlıurfalı 4 kardeşimiz şehit oldu, 2 tanesi de gazi oldu. İstanbul'daki saldırıda 3 Şanlıurfalı kardeşimiz şehit oldu. Olar ölmedi. Peygamberimize (S.A.V.) en yakım makamda, şehitlik makamındalar” dedi.

Bu milletin aşık ve maşuk gibi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayrağımız, toprağımız, ezanımız için torağa düşen şehitlerimizi rahmet diliyorum. Bu bölgede aynı istikamete bakan bir kardeşler topluluğu var. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenen bu topluluğu yıkabilecek başka bir topluluk yoktur. Bu millet aslında aşık ve maşuk topluluğudur ama son zamanlarda birileri bunu kurcalamaya çalışıyor, sevdamızı çekemeyenler oluyor ama Ferhat ile Şirin ayrılmaz” şeklinde konuştu.

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