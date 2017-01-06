Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da açıklama yapıyor.

Erdoğan’ın yapmış olduğu konuşmasında satırbaşları şöyle;

“Birçok alanda Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.Daha önce 200 yataklı devlet hastanesi varken bugün Eyyübi’de 800 yataklı eğitim araştırma hastanesinin resmi açılışını yapmak suretiyle Şanlıurfa sıçrama yapmış oldu.”

“14 yıllık süre içerisinde sağlığa çok büyük önem verdik. Önce eğitim dedik, ardından sağlık dedik, adalet ve emniyet dedik, akabinde ulaşım, tarım bütün bunlara önem vermek suretiyle devlet politikası anlayışı belirledik. Şimdi de bir hedef belirledik. 800 yataklı bu hastane resmen hizmet veriyor.”

AYRINTILAR GELECEK…