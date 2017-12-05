Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Sıkıysa Rusya’ dedi ama…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD tarafından IŞİD'e verilen silahlara yönelik "Suriye'ye karşı mı kullanacak? Irak'a karşı mı kullanacak? Yok. E kime karşı kullanacak? Ya İran, ya Türkiye, sıkıysa Rusya" dedi ancak bir gün önce Suriye'de terör örgütü YPG ile Rusya ortak basın açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında terör örgütü PYD/YPG’ye verdiği silahlar nedeniyle ABD’yi bir kez daha eleştirdi. Erdoğan, IŞİD’in Suriye’deki Deyrizor vilayetinden de temizlendiğini söyleyerek artık IŞİD olmadığına göre bu silahlar ya İran, ya Türkiye sıkıysa Rusya’ya karşı kullanılacak” dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerinden yaklaşık bir gün önce Rus general terör örgütü PYD/YPG’nin sözde sözcüsü ile kameralar karşısına geçip Deyrizor’un IŞİD terör örgütünden temizlendiğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında , “Nerede kullanacak bu silahları Amerika? DEAŞ diye bir şey mi kaldı ortada? Suriye'ye karşı mı kullanacak? Irak'a karşı mı kullanacak? Yok. E kime karşı kullanacak? Ya İran, ya Türkiye, sıkıysa Rusya. Şimdi ben doğruları söylemek zorundayım. Ben bunu Sayın Trump'ın kendisine de söyledim. Verdikleri neydi biliyor musun? “Bütün seri numaralarını belirledik, DEAŞ gidince silahları alacağız' E silahlar hala geliyor, niye üslerin sayısı artıyor? Kusura bakmasınlar, adım adım her şeyi takip ediyoruz. Biz de gereği neyse bunu yapmanın mecburiyeti içerisindeyiz” dedi.

Erdoğan grup toplantısından bir gün önce Suriye’den ajansa düşen habere göre Suriye’de Rusya-YPG işbirliği gözler önüne serilmişti. Suriye'nin Deyrizor kentinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümünün, IŞİD'den temizlenmesi nedeniyle basın açıklaması yapılmış, açıklamayı, Rus general Alex Kim ile PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG'nin ‘sözde' sözcüsü Nuri Mahmut yapmıştı.