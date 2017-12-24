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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi’ne hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da, Sudan Meclisinde konuşma yaptı.

23:2024 Aralık 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi’ne hitap etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da, Sudan Meclisinde konuşma yaptı.

Erdoğan, “Milli diyalog sürecine katılmayan silahlı gruplar ile muhalefet partilerine en kısa sürede, sürece dahil olmalarını temenni ediyoruz. Sudan uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olduğunun ispatlamış bir ülkedir. Bu konuda sağlanan ilerleme, Sudan’ı Afrika genelindeki barış ve istikrarında güvencesi haline getirmektedir. Sudan’ın bu gayretlerinin, uluslararası toplumlarda taklit edildiğini görüyoruz. Bu çalışmaların istikrarlı bir şekilde sürmesiyle Sudan’ın uluslararası toplum nezdinde hak ettiği yeri alacağına inanıyoruz” dedi.

İHA

 

FOTOĞRAFLAR: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA

 

FOTOĞRAFLAR: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA

Son güncelleme: 23:2224.12.2017
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